110年度企業人力資源提升計畫暨充電起飛計畫-公開說明會及撰寫說明會

為使欲申請本計畫單位之企業承辦人瞭解計畫內容與相關事宜，北基宜花金馬分署將辦理四場計畫公開說明會以及三場撰寫說明會，使企業於申請作業時更加順利。首波受理時間自109年12月1日起至109年12月31日截止(以郵戳為憑)，請企業把握申請時機！

一、公開說明會日期與地點：

台北場：1月6日(三)09:30-12:30(09:00開始報到)

地點： 新領域教育訓練中心-B館1008教室(台北市中正區館前路71號10樓)

新北場：1月22日(五)09:30-12:30(09:00開始報到)

地點：板橋區農會-第八研習廳(新北市板橋區府中路29-1號13樓)

宜蘭場：1月26日(二)14:00-17:00(13:30開始報到)

地點：宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心-第二訓練室(宜蘭縣羅東鎮中山路二段123號)

台北場：2月24日(三)09:30-12:30(09:00開始報到)

地點： 新領域教育訓練中心-B館1009教室(台北市中正區館前路71號10樓)

二、撰寫說明會日期與地點：

【講師：蔡昆霖 講師 授課指導】

台北場：1月6日(三)13:30-17:30(13:00開始報到)

地點： 新領域教育訓練中心-B館1008教室(台北市中正區館前路71號10樓)

新北場：1月22日(五)13:30-17:00(13:00開始報到)

地點：板橋區農會-第八研習廳(新北市板橋區府中路29-1號13樓)

台北場：2月24日(三)13:30-17:00(13:00開始報到)

地點： 新領域教育訓練中心-B館1009教室(台北市中正區館前路71號10樓)

三、洽詢電話：02-23660812 #150、#161、#202

網址: https://nasme.ibooking.com.tw/activitys/items?id=55#

※歡迎各事業單位踴躍報名參加！

※本活動完全免費，請儘早報名，以免向隅。