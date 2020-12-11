成大鏈結GOLF學用接軌聯盟 友達、緯創、力成、仁寶等企業辦巡迴講座

國立成功大學產學創新總中心持續創新產業鏈結模式，日前12月9日與GOLF學用接軌聯盟合作，首度南下成大校園，在勝利校區未來館舉辦企業巡迴校園講座，探討產業趨勢接軌未來人才議題。企業親臨校園，讓成大師生貼近瞭解業界想法，也吸引高雄科技大學、南台科技大學、崑山科技大學等南台灣學子透過直播線上觀看。

成大致力發展產學創新合作模式，結合中南部11所大專院校組成大南方科研產業化平台，包括虎尾科技大學、台南大學、高雄科技大學、屏東大學等學校，期望透過平台力量，與沙崙、南科、橋科、循環經濟園區等重點產業聚落產生鏈結，共同形塑大南方產學創新生態系。

成大校長蘇慧貞表示，GOLF學用接軌聯盟與成大合作除人才接軌外，未來將透過成大產學創新總中心，朝向設立成大與企業共研中心，搭建學術研究與產業發展的互動平台，以產學合作模式引入優質人才，促進學用無縫接軌。

GOLF學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field, GOLF）由友達光電、仁寶電腦、緯創資通3家企業領軍發起，本次演講邀集聯盟企業友達光電、力成科技、緯創資通與仁寶電腦4家企業主管，就聯盟提供的線上專業課程與線下企業實習進行介紹，希望透過企業主動出擊的方式，讓學生更加瞭解產業趨勢與動態，促進學生提早培養就業能力與產業接軌。

面對學用落差問題，GOLF學用接軌聯盟2017年成立，是國內第一個由企業主動發起的產學合作聯盟，109年10月正式立案成為社團法人，目前已有近百個企業與學校加入聯盟參與業務推動，整合企業第一手的培訓課程與實習資源，提供超過2百門線上課程、錄用近9百名實習生。

成大場校園講座邀請友達光電人力資源中心資深處長郭俊男、力成科技人才發展部經理劉玫杏、緯創資通人力資源中心資深經理洪國航、以及仁寶電腦醫療產品處陳坤松處長，針對產業趨勢與職場環境進行分享。負責統籌實習培訓業務的緯育公司則由行銷經理白佳燁，向學生介紹如何運用GOLF學用接軌聯盟的資源。與學生最密切相關的實習議題，則是邀請聯盟企業的實習生到場分享自身經驗。

GOLF學用接軌聯盟企業成員領域涵蓋多元，包括科技製造、關鍵元件、無線通訊、軟體服務與會計顧問等，開創初期專注於號召各個產業共同參與，提供學生多重實習機會，未來將會設置教育發展及聯盟推廣雙委員會，聚眾推廣學習深化，引進更多協力夥伴支持學習資源多樣化，打破原先由企業各自提供內容的方式，改以「產業鏈」整合產業上、中、下游的專業知識，希望能實際將產業課程與學校學分介接，成為更多學生的學習誘因，促進學用雙方更有效率的人才接軌。