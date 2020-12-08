崑山科大成立南區智慧製造教學聯盟 攜手高中職共學

文/葉圳轍

崑山科大攜手南部地區高中職校，成立「南區智慧製造教學攜手聯盟」，今（8)日舉行成立大會，同時也為該校iPAS機器人工程師術科考場及「上銀機器手臂維修訓練中心」揭牌，積極為我國工業提升儲備人才。

該聯盟是崑山科大透過教育部高教深耕計畫補助，攜手南區高中職校及整合該校工程系所資源所成立。該聯盟盟主由崑山科大校長李天祥擔任，新化高工校長林聰明擔任副盟主，崑山科大工程學院各系副主任，以及各高中職成員學校代表則擔任委員。

崑山科大設立iPAS機器人工程師術科考場，正式揭牌。圖左起為上銀科技董事長卓文恒、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一、教育部技職司司長楊玉惠、崑山科大校長李天祥、上銀科技總裁卓永財。圖/葉圳轍

據悉，今年8月由TAIROA台灣智慧自動化與機器人協會成立「台灣機器人產學聯盟」，崑山科大即為南部地區最核心的種子學校，除了擁有全國最多的設備（3個類產線、7種廠牌設備、42部工業用機器手臂）外，也網羅擁有國內、國際工業機器人初階、中階及維修證照等最強師資。

盟主崑山科大校長李天祥表示，聯盟成立後，該校將陸續以巡迴宣導及輔導實作的方式，協助8所高工職學校建立機器人教學示範點，並巡迴展示機器人的應用功能，包括上銀科技機器人泡咖啡、機器人素描等2台展示機，以及智慧機器人工程系的EPSON雙臂機器人等。

崑山科大與上銀科技合作成立「上銀機器手臂維修訓練中心」，8日正式揭牌。圖/葉圳轍

李天祥指出，該校未來將協助8間學校培訓種子教師考取iPAS機器人工程師初階證照，同時提供技術諮詢、編撰教學教材、舉辦推廣活動、協助申請計畫、共同協作產學計畫，並媒介學生到相關業界實習與就業，積極與高中職端分享教學資源，深耕技職教育，共創雙贏。

李天祥說，該校整合智慧機器人工程系（工廠模擬、機器人及產線設計與實作）、機械工程系（機構設計與3D製圖、CNC加工、夾具設計與製作)、電機工程系（機電整合）、電子工程系（感知系統及增材製造）與資訊工程系(人工智慧及大數據分析)等資源，帶頭輔導參與聯盟之高工職教師深入參與智慧製造教學，形成夥伴關係。該計畫以學習與使用機器手臂及其他相關周邊設備，輔導機器人工程師考照開始，逐步擴充輔導項目，達成智慧製造教育向下扎根，為南部業界培育所需人才。