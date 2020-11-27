全台第一台 「自動鼻咽採檢機器人」採檢COVID-19 安全精準

為了避免新冠性肺炎蔓延，醫護人員通常要全副武裝穿上隔離衣，再用採檢棒採集鼻咽或咽喉的檢體，所需時間通常要15秒，但這15秒卻讓醫護人員暴露在高危險環境中。中國醫藥大學新竹附醫和鈦隼生物科技合作，院長陳自諒為「自動鼻咽採檢機器人」台灣衛福部臨床實驗申請案總主持人，於2020年10月底完成「自動鼻咽採檢機器人」的臨床實驗，每個案件都符合採檢標準。透過機器人的採檢，視覺辨識系統快速測量鼻翼至耳垂的距離來確定採檢的精準度、依照人體解剖學，以精確及穩定的動作，機器人手臂夾取棉棒並緩慢旋轉進入鼻咽取得採檢，全程時間僅需要2至5分鐘。

中國醫藥大學新竹附醫院長陳自諒表示，此項合作由院方和生醫園區鈦隼生物科技合作，開啟新頁。同時，採檢技術自動化可減少醫護人員接觸傳染病毒，可保存醫院面對疫情的實力，更讓醫護團隊回歸原本專業，避免因疫情而影響日常醫療行為。中醫大新竹附醫位於科技公司重鎮- 新竹科學園區附近，為因應竹科科技公司需要出差的需求，因此，院方也正在評估使用「自動鼻咽採檢機器人」並將採檢流程標準化，保護醫護人員和醫療資源。

中醫大急診醫學科主任游俊豪指出，「自動鼻咽採檢機器人」採檢新冠肺炎檢體可減輕醫護直接執行「高風險工作」、緩解醫護人員的精力跟體力。使用「自動鼻咽採檢」可將採檢的流程標準化並設定SOP，透過高科技技術來節省醫護人員花費在採檢的體力跟精力，讓精準度更提升，避免偽陰性的產生。游俊豪主任也再強調，依照人體解剖學的角度進入到鼻咽才是安全的採檢方式。游俊豪主任也指出美國今年有鼻咽拭子戳至腦門造成病患傷害的案例。

鈦隼執行長陳階曉表示，在台灣之外，歐洲已經開始第二波新冠疫情。臺灣目前疫情的狀況非常穩定，但是境外移入的案件仍然很多。為了保護國家人民、守護國家大門，醫護人員的健康更為重要。保護醫護人員就是鈦隼團隊開發「自動鼻咽採檢機器人」的主要原因之一。「自動鼻咽採檢機器人」不只有適合在醫院使用，像是未來在機場可以協助醫護人員執行大量採檢。