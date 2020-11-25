交大學生創業風氣盛 Docbot「門診小幫手」改善就診體驗

目標成為台灣最大醫療資訊入口

國立交通大學近年整合教育部高等教育深耕計畫與校內產學運籌中心資源，積極鼓勵師生創業，並推動發展生醫工程與智慧醫療兩大領域。現就讀交通大學資工所的林罡北同學，平常喜歡運用自己的專業，結合各種不同領域的想法與創意，製作出應用軟體，解決生活上遇到的問題與痛點。林罡北指出：去醫療院所看診往往要耗費許多時間在等待，就算使用醫院網站查詢看診進度也常遇到診號大跳號、一不留神就會過號等問題；另外，對於長輩來說操作APP/網站，取得診號資訊難度較高，且某些醫院查詢看診進度網頁不支援行動裝置、操作流程複雜，尤其對於中高齡使用者介面不夠友善，無法解決高齡者就診困擾。

上述痛點激發林罡北同學及Docbot創業團隊靈感，花一週時間開發出名為「門診小幫手」的LINE診號查詢與通知服務平台，透過不論長幼皆熟悉之LINE作為入口，在服務中整合了各家醫院的看診進度資訊，以及提供各家醫院的門診診號訂閱通知服務，並在診號接近時用LINE傳送訊息進行提醒，讓使用者能更放心利用候診的時間，在提升大眾看診的便利性與候診友善體驗之餘，降低長輩獲取門診診號資訊的門檻，使用戶有效利用看診時間，提升就診品質，目標透過串連各大醫療系統服務成為台灣最大醫療資訊入口。

林罡北同學表示，非常感謝交大產學運籌中心的創業輔導與資源協助， 以及陽明大學附設醫院的合作，才能讓「門診小幫手」服務被更多人知道。未來希望能夠與各大醫療院所相關業者合作，一同提升病患看診的便利性，目標是成為台灣最大醫療資訊入口。

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掃描QRCODE或搜尋LINE官方帳號@614vaucn，加入門診小幫手，獲得完整體驗。圖/Docbot團隊提供

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