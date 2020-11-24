11月21日國立臺北教育大學「2020 東南亞研究學術研討會」

國立臺北教育大學上週歡慶創校125週年，「東南亞區域管理碩士學位學程暨東協人力教育中心」特別在週六(11月21日)以「後疫情時代、展望東南亞」為主題，舉辦「2020 東南亞研究學術研討會」，集結兩百餘位來賓與會，共同分享有關東南亞區域管理的經驗與發展趨勢。

研討會首先由陳慶和校長致歡迎詞，陳校長指出，雖然國北教大面臨轉型，除了仍是國內培育小學優質師資之龍頭，更重視超過一半非師培生的就業力培養。「東南亞區域管理碩士學位學程」的成立，與教學、研究等任務的推動，代表著國北教大邁向國際化與整合教育專業與管理知識的努力與轉型。

新冠疫情 加速產業聚落鏈結

行政院經貿談判辦公室黃中兆談判代表，應邀致詞表示，在全球新冠肺炎疫情中，更顯示出我國與東南亞各國經貿往來的密切性，無論是在醫療貿易、人才移動方面，東南亞區域的發展與我國的產業關聯將更為緊密，期望未來有更多教育資源的投入，以及師生的努力，促使產學之間長期的合作。

大師跨界對談

接著，工研院陳仲瑜分析師以「我國與東南亞產業的合作」進行專題演講，介紹多年來我國與東南亞各國，在電力、電信產業中的合作經驗以及技術移轉案例。會中，特別邀請CRIF中華徵信所劉任總編輯，以及工研院APO綠能團隊吳駿寬團長，與現場的與會聽眾座談。劉總編輯以「2020東協台商一千大」資料庫為基礎（由工商時報與CRIF中華徵信所共同發表的年度專刊），指出台商經營東協區域的亮點與趨勢。

台商布局 傳統新創兼具

劉任總編輯指出，東南亞除了作為我國製造業的基地之外，也將成為科技產業的發展要津。佈局東協的台商，除了經營績效穩定成長之外，營運範疇也逐漸擴大，後進台商家數逐年增加，且規模迅速擴充之中，預期在2023年將會是另一波的成長高峰。除了越南、新加坡、泰國之外，東南亞其他國家將成為我國廠商佈局全球的重點區域。更重要的是，東南亞各國已從台商的製造基地，轉而成為年輕、成長快速的新興市場，值得密切觀察與注意。

剛退休的吳駿寬團長則根據多年與東協廠商的國際合作實務經驗，指出台商南進策略要能落實，除了需要深入了解有關東南亞區域的市場資訊，並透過與大學合作，培育更多熟悉當地語言、文化、社會脈絡的人才。

下午的論文發表會，共發表十餘篇研究成果，各篇論文皆經匿名審查之後，分別於「台商@東協」、「品味跨文化」、「區域政治與制度」以及「國際教育與學習」等四大主題論壇，進行論文發表。各場次座無虛席、討論踴躍，許多與會者表示，此次研討會是疫情以來，國內少見且難得能夠吸引兩百餘聽眾全日與會的大型學術活動。學程主任魏魏郁禎教授指出，「國北教大東南亞區域管理碩士學位學程」有別於國內其他系所，不僅專收外籍生，著重於MBA特色課程設計，輔以跨文化、華人管理等知識內涵。學生不僅中文流利，學習態度優於本學籍學生，因此，學生畢業之際，挾著母國語優勢，均獲得國內外大型企業的錄取任職，國北教大藉此為臺商培育優秀的東南亞區域管理人才。

延伸閱讀

2020東協台商千大