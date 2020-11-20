崑山科大與凱渥結盟 培育南部時尚影藝人才

崑山科技大學與模特兒經紀公司「凱渥實業」，18日簽署MOU(合作意向書)，雙方未來將共享資源，投入時尚娛樂產業人才培育工作。

凱渥實業在時尚界是具影響力之模特兒藝人經紀公司，深耕台灣30餘年，孕育出許多知名模特兒與藝人，包括名模洪曉蕾、楊佩綺、王曉書、王聖芬、林志玲、鄭元暢、阮經天、隋棠、許瑋甯、陳庭妮及金鐘獎影帝莊凱勛、李銘順等。

崑山科大校長李天祥表示，該校與凱渥實業分別在學術界及產業界具備深厚歷史與實務潛力之機構，未來將建置以實務訓練為前提之專業培育體制，提倡學生入學即創(就)業為目標，降低學用落差，培育擁有國際觀之時尚產業人才。

凱渥董事長吳鋒表示，企業除肩負永續發展的使命之外，更需善盡培養專業人才之社會責任；該公司啟動前進校園任務，積極發展產學交流與合作，促成與崑山科大學術合作之契機。

凱渥總經理宣美齡表示，期望透過雙方結盟，能為台灣有意從事時尚娛樂產業的年輕人提供學術產業鏈結管道，也為儲備凱渥全球新流行時尚、影藝人才做準備。

崑山科大與凱渥簽署合作意向書，圖為雙方團隊合影。左四為崑山科大校長李天祥，右四為凱渥董事長吳鋒。圖/崑山科大提供

李天祥指出，雙方結盟後將從落實產業在地深根、促進傳統產業升級、培育時尚專業人才、平衡南北時尚差距之社會責任，讓北部最專業的時尚師資進入南部校園，透過合作，期為台灣新一代年輕人開啟時尚娛樂影藝新紀元，並成為南部最大時尚影藝傳播人才孵化基地。

據悉，崑山科大時尚學程過去與凱渥實業已有密切往來，連續2年選送一年級新生前往凱渥實習，讓學生在未畢業前，了解業界所需，並透過實習來提升自我技能，此次進一步合作，可望為該校學生提供更多資源。