拓可思科創研發 人人皆能簡單易學的程式編碼

9~15歲及大學以上全年齡層皆適用，從遊玩中培養出良好邏輯能力

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，甫於「2020台灣創新技術博覽會」獲得發明競賽獎項之「拓可思科創研發」即為交大產學運籌中心積極輔導育成的新創業者，成績亮眼。

「拓可思科創研發」獲得「2020台灣創新技術博覽會」發明競賽獎項。圖/拓可思科創研發提供。

拓可思科創研發創辦人高語婷分享賈伯斯的名言「每一個人都應該學會程式設計，因為它教你如何思考」，而程式設計其實沒有你想像中那麼難。85年次的高語婷畢業於交大電子物理系，畢業即與在科技業具有多年研發經驗的哥哥高世建，兄妹倆攜手工程師好友們創立「拓可思科創研發」，透過研發出簡單易懂好操作的介面以及生動活潑的硬體主件，讓孩子在年幼時就能了解程式語言有趣的地方，同時培養出良好的邏輯能力。

以拓可思科創獨家研發出的TarkusVP心智圖(圖形化程序教學軟體)的學習定位為例，打破程式語法框架、簡化定義、函數及變數等語法流程編輯，使兒童更易理解程式邏輯，拓可思學習計畫分為三階段，學習對象年齡涵蓋9歲到15歲的學生族群以及大學以上全年齡層。

曾在美國矽谷具有工作多年經驗的拓可思科創國際程式學苑行銷長林佑洲表示，在美國會寫coding的畢業生，薪水普遍較不會coding的人高出2倍以上，薪資反映出你的職場競爭力，而如何成為未來在全世界就業市場具有高度競爭力的人才?除了外語能力外，建議可讓孩子從小學習程式邏輯。未來拓可思科創研發的目標除了台灣市場外，也規劃於三年內開發出海外市場如歐美及東南亞等國適用的軟體，積極前進世界舞台，達到國際化教學水準，讓全世界的孩子在遊玩中領會科技的偉大。