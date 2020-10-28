中央大學國際產學聯盟積極推動產學合作

力助龜山工業園區廠商創新升級

中央大學國際產學聯盟在經濟部工業局「智慧龜山永續發展龜山產業園區產業輔導創新計畫」支持下，推動AI智慧管理、光機電能、關鍵材料與循環經濟等四大重點發展項目，並與龜山工業園區協進會進行深度交流合作，在2020年5至7月間超前部署，中央大學國際產學聯盟迅速完成40間龜山工業園區之廠商需求訪視，亦完成4間業者的短期技術輔導，並開辦4場產品開發專案管理專業課程。

在產學合作領域，積極促成中央大學學生前往龜山工業園區之三橋科技及良器集團等公司實習，協助園區廠商包含祥儀企業等公司申請政府補助資源或自主產學合作案，中央大學國際產學聯盟積極輔導業者創新轉型與推動產學合作之成績有目共睹。

中央大學國際產學聯盟於龜山工業區服務中心舉辦「邁向新藍海技術交流會」業者參與熱烈。圖/中央大學國際產學聯盟提供

今年度中央大學國際產學聯盟協助推動台達電與中大共同設立機器人聯合教學研究中心，由台達電與中大工學院/機械系共同投入包括產品市值近1,000萬元預算，整建150 平方米的實驗室空間，並整合台達電垂直多關節機器人 DRV 70 系列、機器視覺系統 DMV2000 系統、機器人模擬軟體 DRASimu CAD、與智慧感測器等產品，建構六組機器人工作站，做為全校性機器人教學與研究實作場域。

中央大學國際產學聯盟執行長洪熒漳替三橋科技提供專業諮詢服務。圖/中央大學國際產學聯盟提供

中央大學國際產學聯盟長期致力於產學合作，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源，中央大學國際產學聯盟將持續整合校內跨領域研究能量，提供技術服務及產業界資源鏈結，以創造產學結合科研價值最大化的平台為推動目標。