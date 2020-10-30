減少病患吸受過多幅射 4.1分鐘定位成功完成檢查

由陽明大學朱唯勤教授團隊與工研院金屬中心合作「交鎖式髓腔內鋼釘定位裝置」（Intra-Medullary Endo-Transilluminating﹝iMET﹞Device）醫療器材獲得市場肯定，已供貨到各國。

朱唯勤團隊研發出交鎖式髓內釘遠端螺孔定位裝置（iMET）能準確、快速並無需使用體外定位裝置或放射線（X-Ray）螢光檢查儀，不僅可避免病患吸收過多幅射劑量，也比傳統定位時間的21分鐘，大幅縮短為4.1分鐘，有效縮短手術時間。

朱唯勤表示，病患若因交通事故導致骨折，髓腔內鋼釘定位，是非常好的解決方案。但由於過去在遠端螺孔定位的技術上，一直沒辦法獲得很好的突破，因此他們透過可見光的方式，設計簡單、方便且快速的醫材，目前已取得美國FDA的上市許可。

不過，由於iMET的電源接頭尺寸過大，無法作為髓內釘手術的前導針，醫師仍需花時間將產品對準髓內釘螺絲孔位置，才能使產品光源透出骨頭。但藉由科技部法人鏈結產學合作計畫，金屬中心以精密機械製成，縮小髓腔內鋼釘定位裝置的外徑，進而達成手術前導針大小的需求，並配合使用者經驗，加入金屬配件，利用光學與微機電技術改善光源指向定位精確度。經過加值後，不僅定位時間縮短至1分鐘，也簡化手術操作流程，降低手術失敗率。

朱唯勤說，透過法人鏈結產學合作計畫，這套醫材的生產成本大幅下降85%，無論在銷售力、或是產品競爭力上，都有很大的幫助，也增加市場對這個技術的接受度。配合陽明大學團隊所成立的新創公司募資，2019年度已累積2550萬元，目前醫材除供應國內，未來也將擴展至馬來西亞、新加坡、日本，韓國等國家。

iMET裝置雖已取得美國FDA上市許可，但由於電源接頭尺寸過大，無法作為髓內釘手術的前導針使用。此外，醫師仍須花費時間將產品對準髓內釘螺絲孔位置，才能使產品的光源透出骨頭。藉由科技部法人鏈結產學合作計畫，金屬中心以精密機械製程，縮小髓腔內鋼釘定位裝置外徑，達到手術前導針（guide pin）之需求；同時配合使用者經驗，加入金屬配件，試製髓腔內鋼釘定位裝置插入快速定位機構，並利用光學與微機電技術改善光源指向定位精確度。加值後產品，除定位時間縮短至1分鐘外，也簡化手術操作流程，降低手術失敗率。 朱唯勤老師表示，透過科技部法人鏈結產學合作計畫，這套醫材的生產成本大幅下降85%，對於銷售力與產品競爭力都有很大幫助。

今年科技部「法人鏈結產學合作計畫」持續透過法人發掘學校具產業化的潛力技術或專利，將深厚的技術研發能量及產業推動經驗，透過加值、升級，融入產業需求，提供多元化的技術加值與創新商業模式輔導服務，集結國內頂尖研發法人豐沛的能量，為學界研發成果產業化的過程拋光打磨，展現產學合作的極致樣貌。

今年度成果發表會結合科技部內「科學園區生醫創新聚落整合推動計畫」、「新型態產學研鏈結計畫-價創計畫」，將於11月4日下午2時在松山文創園區五號倉庫（台北市信義區光復南路１３３號）舉辦，現場 展出超過50件透過法人加值的產學合作成功案例，技術領域涵蓋資通訊、智慧機械、商管、綠能科技、新農業、精準健康、鏈結新創等，活動現場可實地了解眾多研發成果內涵，近距離與技術團隊互動交流，並有機會與團隊碰撞出產學合作新火花，為企業找尋到因應未來世界的發展契機。有意參加者可先線上報名：https://iace.org.tw/f2/activity/showDetail?id=2422&searchCondition.category=%E6%88%90%E6%9E%9C%E7%99%BC%E8%A1%A8。