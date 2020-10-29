2滴口水快速輔助口腔癌診斷

長庚生醫所余兆松團隊新篩檢技術 前景可期

由長庚大學生物醫學研究所教授余兆松團隊與國家實驗研究院合作的「癌症檢測試劑開發及商品化」，獲得108年度科技部「運用法人鏈結產學合作計畫」發表案源第一名。

余兆松表示，現在醫生檢查口腔癌的做法，是先請病患嘴巴張開，檢查有無病變，若出現病變，會要求去醫學中心切片，檢查有無癌細胞。然而切片只會切一到兩個小地方，很容易出現漏失，導致明明有癌細胞，卻沒檢測出來。

因此，余兆松說，為補足切片檢測缺陷，長庚大學研究團隊與諾貝爾醫學及生理學獎得主李哈維爾教授合作，從1000多篇研究生物標記的文獻中，精選50個以上的蛋白質分子候選標記，從中驗證出一組四個蛋白質的標記物，研發出癌症檢測試劑，能夠在唾液檢體中精確推測罹患口腔癌風險，協助臨床醫師篩檢出早期口腔癌及早期發現癌症復發，並應用於胰臟癌之血液檢測，進而提升治療有效性並降低醫療支出。

余兆松解釋，檢測試劑採用蛋白質分子候選標記，再利用免疫分析法，從唾液樣品中新腫瘤生物標記OCBM-1含量，作為篩檢口腔癌的指標，並開發出像驗孕棒的快篩試劑，「只要把口水滴上去，出現2條線（陽性），代表有癌細胞的風險很高，就可以立刻去醫學中心做進一步檢查」。

余兆松老師團隊開發出的癌症檢測試劑就像驗孕棒的快篩試劑。圖／科技部提供

余照松表示，此癌症檢測試劑能從唾液檢體中精確推測罹患口腔癌風險，協助臨床醫師篩檢出早期口腔癌及早期發現癌症復發，並應用於胰臟癌之血液檢測，進而提升治療有效性並降低醫療支出。藉由法人鏈結計畫，余兆松團隊透過國家實驗研究院的協助，媒合GMP代工廠，已完成試製，將有利未來大批量測試與臨床試驗，促成專利技轉與產學合作1500萬元。

余兆松分析，台灣口腔癌發病率是全球第一高，此外東南亞國家也是口腔癌好發區，尤其印度更是口腔癌患者最多的國家。目前這套癌症檢測試劑已經完成雛形品開房，並進入量產階段，正與醫學中心合作進行臨床試驗中，臨床試驗結束會送食藥署認證，最快明年獲得上市許可。上市後可給第一線的藥房、診所，或各地區衛生所人員使用，甚至可以讓有抽菸、喝酒，吃檳榔的口腔癌高風險族群自行檢測，應用範圍極廣。