崑山科大獲准建置機器人術科考場 4位老師獲種子教師、監委授證

為促進台灣機器人產業發展，由台灣智慧自動化與機器人協會主導成立的「台灣機器人產學聯盟」，本(8)月13日在台大醫院國際會議中心舉行啓動儀式，共有上銀科技、東元電機等66家企業及學校加入聯盟。

崑山科技大學為聯盟成員，該校不僅在109學年度將原「電通系」更名為「智慧機器人工程系」，在教育部評比補助下，更建置了機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。

該聯盟啓動儀式由教育部技職司司長楊玉惠、科技部司長徐碩鴻與主辦單位台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)創會理事長卓永財、名譽理事長黃漢邦等共同主持。

為認證機器人相關專業，教育部也特別辦理評比，全國建置6處建置機器人工程師術科考場，崑山科大是其中之一，且有4位老師獲得種子教師及監評委員授證，將為台灣機器人產業貢獻學術力量。

崑山科大機械系教授朱孝業(左起)、副教授陳國泰、副教授孫書煌及智慧機器人工程系主任吳崇民，獲得種子教師及監評委員授證。圖/TAIROA提供

據悉，崑山科大為全國第一個獲教育部核准的「智慧機器人工程系」，不僅延續原電通系豐沛的教學設備與師資陣容，該系更獲得「109年度教育部前瞻基礎建設計畫-人才培養促進就業建設-建置產業菁英訓練基地-機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，由該校陳國泰老師負責統籌考場建置，除了「iPAS機器人工程師術科考場」、智慧工廠中與CNC協作的「iPAS機聯網術科考場」、以及智慧化的眼睛「iPAS感知系統工程師術科考場」等，可望帶給學生豐沛的教學資源。