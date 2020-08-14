崑山科大公廣系奪第10屆大專生農村洄游競賽金銅雙獎

崑山科大公共關係暨廣告系(公廣系)校外競賽榮耀再添一筆；第10屆「大專生農村洄游競賽」成績日前揭曉，崑山科大公廣系勇奪金銅雙獎，成績居全國大專校院第一，表現亮眼。

該競賽由行政院農委會水土保持局舉辦，乃為鼓勵全國大專院校學生進入農村，正視農村議題，今年邁入第10屆，全國有40組團隊入圍，激烈競爭。

崑山科大公廣系師生團隊，利用所學發想創意方案，解決農村所面臨的問題，年年參加皆不缺席，今年再次成為該競賽最大贏家。其中，該系「潛力股」團隊勇奪金獎、創新實驗獎，「竹夢青年」團隊則抱走銅獎，成績全國最優。

「潛力股」團隊由該校公廣系副教授蔡佩芳指導，駐村於臺南市七股區三股社區，團隊們深入了解在地物產，拜訪在地農漁民，收集物產資訊，善用媒體平台做整合推廣，優化原有的「三股旅歷」品牌形象，同時也提升了居民對社區的認同感，將社區濃濃的人情味傳播出去。其成果備受肯定，一舉奪得金獎與創新實驗獎等殊榮，表現相當優異。

據悉，蔡佩芳是全國唯一帶滿10年的獲獎教師，2017年曾獲頒洄游貢獻獎，該次也是她第二次帶領學生奪得金獎。

崑山科大公廣系「竹夢青年」團隊，榮獲大專生農村洄游競賽銅獎。圖/崑山科大提供

另外，「竹夢青年」團隊，則是由該系主任陳薇薇、副教授徐玉瓊共同指導，與學生持續深入臺南市歸仁區沙崙社區，和當地栽種綠竹筍的產銷班第三班攜手合作，建立沙崙在地的綠竹筍品牌「堂仔筍」，並結合產銷班由多位女性組成的特點，藉由訪問班員與品牌設計及宣傳等，來經營網路推廣，希望倡導農村女力議題，讓社會大眾對此能更重視與關懷。

此外，該團隊也與健康膳食合作，推動「呷健康計畫」，不僅顧及了班員及弱勢居民的飲食健康，更拉近了與在地居民的距離。