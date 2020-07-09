台南應用科大陳彥伯 作品入選2020花蓮國際石雕藝術季

台南應用科大美術系助理教授陳彥伯，作品「花間」入選2020花蓮國際石雕藝術季，這是陳彥伯作品二度入選，不僅是他個人的殊榮，同時也是台南應用科大美術系的榮耀。

2011年時，陳彥伯就曾以作品『太陽之歌』，第一次入選台灣石雕界的國際盛會「2011花蓮國際石雕季」。第12屆「2020花蓮國際石雕藝術季」，主題「石動曼波」即將於今年10月展開，儘管在疫情的撼動下，造成藝術界活動的蕭條，唯獨自1995年舉辦至今走過四分之一世紀的「花蓮國際石雕藝術季創作營」不辭艱難繼續徵件，網羅世球五大洲52國、238位好手作品，評審團初審選出8國24位石雕家，決選最終入圍6國16位石雕家，台南應用科大美術系老師陳彥伯，更是以作品「花間」二度入選，傑出創作獲得肯定。

陳彥伯2018年9月甫至台南應用科大美術系服務，是該校立體雕塑等相關課程的指導老師之一；他過去長達十六年的雕塑創作生涯，總是以最堅硬的材質－大理石作為創作的媒材，石材雖然堅硬，但作品總是顯現出親切自然有趣的形象，從單一石材種類的造形雕刻到多樣石材的拼接雕刻，充分表現出石材雕刻的可能性。

陳彥伯表示，由於當代藝術創作的形式推陳出新，傳統雕塑藝術創作中的石雕創作更是一項式微的藝術產業，這或許是因為石雕是所有藝術創作中最磨人意志的媒材類別。此次作品「花間」，以蝴蝶的造型佇立在綠色的稻田上，風起時撩動翠綠的浪，仔細聆聽縱谷間的自然樂章，盡情的在花間漫舞，在天與地的交界處，等待金光再次灑下生命的禮讚。

陳彥伯指出，從個人藝術創作者轉換身分成為藝術教育工作者，必須承擔起對藝術教育與創作精神的傳承，他總是跟學生說，雕塑藝術創作不是一蹴可幾的，必須透過經驗的傳承與思維的再現，並肯花時間學習才能有出色的作品。藝術家接下教育者的工作更是充滿著挑戰性，而每個老師都有個殷切期望，就是在教學相長之下，不斷提升與激發彼此在創造力的無限可能。