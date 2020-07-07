龍華科大五專生展翅高飛

學生免學雜費、月領助學金、畢業即就業

鑒於國內當前「工業領域」產業亟需中級技術人力，龍華科技大學配合教育部政策指導，104學年度起陸續增設化工與材料、機械、電子及電機工程科五專學制，以培育優質實務人才；五專前三年比照高職，一律免學費，專四、專五學生參加「展翅高飛」計畫赴企業實習，不僅學雜費全免，透過與企業產學合作表現優異者，畢業後即能獲公司正式職缺留用，無縫接軌，保證就業。

龍華科大化材科五專學子，進行PT液滲銲道檢測實習情形。

龍華科大校長葛自祥表示，學校擁有大學端豐富的博士師資、教學環境及實驗設備，並建立完善就業輔導與媒合機制，開設專業證照及英檢證照輔導班，輔導五專生考取勞動部證照及職場所需相關認證，為未來投身職場增添保障。化材系主任蕭瑞昌則指出，系上安排專五實習廠商說明會，日前化材科五專四年級即有4位學生與德微/亞昕科技公司合作，該企業提供一年在校期間每月6000元助學金，並有一系列人才培訓計畫， 德微/亞昕科技公司張恩傑董事長兼總經理於學生專五實習前，親自接待學生、家長及師長參觀公司及座談，讓實習學子提前瞭解公司概況並加速融入企業文化。

張董事長說明德微/亞昕科技是培訓中級儲備幹部，並非為缺工而補足技術人員，他也勉勵龍華實習學子好好學習及表現，若學生想要學業及就業兼顧，可在五專畢業服務2年後，再加1年以同等學力報考在職碩士班進修，公司將提供研究所學費及共同指導碩士論文等相關資源。另外，化材科今年有首屆五專學子畢業，其中2名學子在專五時與台灣動力檢測科技股份有限公司簽約，由教育部提供一年免學雜費，並直接進入企業實習一年，實習期間每月薪資3萬5000元以上且可抵免18學分，2名學子在實習期間，不僅完成所需學分，並考取「輻射安全證書」及「目視非破壞檢測初級證照」等證照，在工作及出勤表現上深得實習企業主管的讚賞，也因此畢業後獲留用為正式員工，薪資4萬元起跳。

葛校長強調，就讀龍華科大五專學制優勢，除了提前享有大學完善教學資源外，五專前3年免學費、後2年每月有企業贊助的生活助學金或實習津貼，在學期間學費全免，學生能安心就學，此外，學校並為每位五專生量身打造適合方案，提供完整一貫求學、留學及就業多元選擇，同學可選擇8年一貫碩士學位，從專一直升至研究所畢業；或是選擇4年專業訓練+1年實習+二技學位；也可以選擇五專畢業赴海外姊妹校2年留學，獲得國內外雙學位，五專學子的職涯發展出路非常寬廣。