宏觀微電子捐贈百萬 助交大電機精進5G行動寬頻實驗室

科技進步改變人類生活型態，新科技為教育、醫療、交通、娛樂帶來全新互動，第五代移動通信技術（5G）也即將進入商用階段。為培育5G人才，宏觀微電子於7/1捐贈交通大學電機系一百萬元，協助交大精進5G行動寬頻實驗室設備。

宏觀微電子林坤禧董事長與孫德風執行長表示，5G因高頻寬、高密度及低延遲等優良特性，可乘載智慧物聯多元應用服務，已成為台灣「數位國家創新經濟發展方案」的重點項目。宏觀自2006年成立以來致力於射頻晶片設計，近年也積極研發應用在5G基地台的轉阻放大器（TIA），力拼進入5G供應鏈。高等教育也將5G列為重點培育項目，期望透過此次捐贈，為5G人才培育盡一份心力。

交大5G行動寬頻實驗室在宏觀支持下增添毫米波模組，包含8×8相控陣列天線及升降頻電路，採用混合式波束成型架構及雙極化技術，可同時形成兩個獨立波束，支援兩路獨立訊號傳送與接收，操作頻帶為28GHz，最大頻寬可支援至2GHz，升降頻電路可將RF中頻訊號(毫米波訊號)升頻(降頻)至毫米波訊號(RF中頻訊號)，波束切換快速，可做為小細胞 的RRH前端模組，也能整合基頻IC成為單獨或小細胞的解決方案。電機系吳文榕教授表示，此模組適合毫米波系統參數的量測，及學術界對5G毫米波相關的研究。此模組從天線設計、電路設計到組裝測試皆由工研院與國內學界自行研發完成。

增添毫米波模組包含8×8相控陣列天線及升降頻電路。圖/交大提供

今日的揭牌儀式由陳信宏代理校長、電機學院唐震寰院長、宏觀林坤禧董事長及孫德風執行長共同揭開布幕。陳信宏代理校長特別感謝林坤禧董事長(電子系60級校友) 對交大電機人才培育的支持，共同打造更優質的實驗空間，期盼未來透過交大的關鍵技術，與宏觀促進產學的跨界融合。

電機系陳科宏主任表示，交大在人工智慧、毫米波5G與雷達晶片系統、嵌入式系統晶片，及ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)、自駕車感知與控制系統表現傑出。但在5G環境下，人才培養模式也將發生轉變，教育資源將主動適應個體的特定需求，為學生營造學習環境、規劃學習路徑、推送適應性的學習資源。

宏觀微電子是以高階寬頻射頻技術(Broadband RF)為核心技術，持續延伸產品應用至數據通訊與高速光通信晶片的晶片設計公司，產品線包含4K/8K電視射頻晶片、機上盒射頻晶片、衛星低雜訊降頻器及多訊號切換器、高速光通信晶片、與物聯網數位通訊晶片等。宏觀微電子為台灣上市發行公司，產品行銷面對全球市場，持續專注於技術創新與研發投入，為亞洲最大寬頻射頻晶片公司之一。各項產品線產品種類齊全，提供客戶對高性能及價格優勢等不同之方案，產品線性能、品質及工程服務均獲客戶高度肯定。

交大電機系為全台灣最大的電機系。50餘年的深耕，在台灣電子、電機、資訊產業發展史上功不可沒。110學年度起，更將整合交大電子、電資班，朝向「大電機」邁進，積極研究工人智慧與半導體晶片領域。未來的教學研究朝向完整的15個領域學程培育，以期達到培育全方位電機資訊專業人才之教育目標，強化電機產業之競爭實力。交大電機官網：http://www.dece.nctu.edu.tw/main.php。