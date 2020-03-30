觀光局產業轉型培訓計畫　晶華企業專班首發　產官學合作提升觀光競爭力

為協助受新冠肺炎疫情所影響的觀光產業度難關，同時促進產業轉型升級，交通部辦理「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫，配合此方案，由台灣觀光協會主辦、台北晶華酒店協辦的「晶華企業專班」已於3月27日開訓，是觀光飯店「第一班」，首堂「防疫管家訓練課程」也是開國際觀光旅館業界先例。為了表示對產業的重視，開訓當天，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、交通部觀光局長周永暉、以及台灣觀光協會秘書長吳朝彥等還特別蒞臨台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解課程內容，也給學員打氣與鼓勵。

交通部觀光局「產業轉型培訓」計畫開跑！晶華酒店企業專班首發開課，現場長官與學員們合影。圖／晶華提供

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，觀光業面對前所未有的衝擊與危機，政府體察業界需求也超前佈署，精準且快速的公佈這一系列產業紓困方案，在稅金、租金、薪金等這三項我們產業極需援助的部份，給我們很重要的協助。政府在效率、與即刻反應產業需求上的作為，讓我們業者很有感。

交通部頒布執行的「觀光業轉型培訓」課程，是一項具有前瞻性，可優化台灣整個觀光產業的積極方案，對業界的協助不只是實質的訓練金補助，還可以透過各式量身打造的課程，強化台灣的觀光戰力、讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

潘思亮強調，「觀光業轉型培訓」課程也給晶華酒店很大的啟發，並提供晶華酒店一個機會成為「學習性組織」。在「學習性組織」的架構下，公司裡的每一位主管都是老師，透過「角色扮演」、「當職訓練」、或「職場導師」等不同的學習模式，可以達到教學相長的目的。潘思亮說，不要讓「經濟病毒」影響到產業的健康，晶華會與同仁及政府一同攜手共進，度過這個艱難時刻，也為未來的挑戰做好完善的準備。

據了解，晶華酒店企業專班的首發課程，是以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題，後續也會專注在廚藝的傳承、文化傳播及推廣在地遊程、旅遊行銷企畫、與數位轉型等不同主題，期培養優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

「文化導覽」課程現場學習，交通部等長官們專心聆賞。圖／晶華提供

同時，台北晶華酒店也會在課程結束後，立即驗收同仁的學習成果，推出「學習做個好管家」住房優惠專案，房客可以在專業的私人管家帶領下，學習整裝儀容、應對進退及基本房務整理，期間，還將安排一趟中山區文化導覽，讓房客體驗獨一無二的城市度假與生活學習（專案入住晶華酒店大班樓層、每房6,600元）。訂房可洽官網：www.regenttaiwan.com，或致電（02）2523-8000轉訂房組。