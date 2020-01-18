成大攜手捷易科技合作大腸癌與肝癌人工智慧影像判讀

科技部人工智慧生技醫療創新研究中心 (MOST AIBMRC)1月16日於成功大學，與加拿大捷易科技公司 (GenerationsE)簽署產學合作備忘錄，雙方將合作開發人工智慧分析肝癌與大腸直腸癌病理切片，提高罹癌判讀準確率。

成大國際產學聯盟積極向國外拓展，建立產學合作機會，經由加拿大駐台辦事處的引介，促成MOST AIBMRC與GenerationsE之間的產學合作。MOST AIBMRC專注於智慧醫療領域，研究範圍包括病理影像切片，致力於發展創新的AI解決方案及培育生醫產業所需的AI人才。在此產學合作中除了將投入經費與人力，捷易科技也會透過Mitacs計畫，尋找成大人才與加拿大進行智慧醫療的雙向交流，與成大一同長期培育相關專業的人才。

本次合作主要在於大腸直腸癌及肝癌人工智慧數位病理切片的判讀，這兩種癌症都是造成癌症死因前幾名，只要發現得早都能提升治癒的機會，透過AI人工智慧判讀病理切片，將有助於提升判斷的準確率、減少人工判讀時間與誤判的可能。

參與備忘錄簽署的成功大學蘇芳慶副校長表示，成功大學一直將智慧醫療視為重要發展項目之一，與企業共同合作將加速將成大的優良研發成果於實際的臨床場域應用，讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。此次與捷易科技的產學合作，能夠讓癌症診斷準確率更上一層樓，開啟未來與加拿大更多的合作可能性。

加拿大駐台辦事處的朱林副處長表示，加拿大政府非常支持AI產業的發展，在2016-2017年投資超過13億加幣(約近300億台幣)在人工智慧發展上，持續至今，加拿大政府已投入了數十億美元用於人工智慧研究和開發，包括建立專門的研究機構和培養AI專家，形成一個豐富的人工智慧生態系統，包括60多個實驗室、650家新創公司、40多個Accelerators，將人工智慧應用於醫療、金融、製造業等領域。2020年是｢加台創新交流年」，加拿大辦事處樂見促成捷易科技公司與成大在智慧醫療應用上的產學合作。

捷易科技公司專長於人工智慧影像辨識，並將此技術延伸應用於醫療上，提供醫療影像辨識的技術服務，在大腸直腸癌的智慧診斷準確度已經可達到95%。