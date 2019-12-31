台海大開發藻類應用商機與養殖大數據平台

國立臺灣海洋大學致力於發展創新海洋產業技術，由國立臺灣海洋大學李孟洲副教授帶領之「藻類培育暨生技實驗室」，專精於海藻藻種培養及機能性成分萃取，包括：藻種分子鑑定、純化、保種、人工產業級培養技術之智財保護及規劃，結合智慧化遠端監控技術。目前擁有大型藻培養專利技術、開放海域海藻養殖及附苗專利技術、微細藻人工量產專利技術及海藻萃取專利技術等。另針對藻類食用上可能的安全風險，持續研究重金屬留存於藻體內的代謝機制。此外，實驗室持續以海藻為材料，開發新的機能性水產飼料添加劑，以提升水產品品質，降低水產品的生產風險。

AI智慧化養殖是台灣發展水產養殖的新里程碑，國立臺灣海洋大學張忠誠教授研究團隊整合各式感測器、水下攝影機、智慧化旋翼機、智慧化水下載具(ROV)、智慧化投餌系統、自動化箱網沉降系統、通訊系統、自動化科技、雲端平台及水下技術，架構AIoT智慧養殖系統，應用在陸上魚塭及海洋箱網養殖，將所收集之數據及影像進行大數據分析及人工智慧演算，利用人工智慧的能力，計算出最適魚隻生長之環境條件，藉此針對場域情況隨時調整，達到優化養殖管理系統之成效，降低養殖成本，減少能源消耗及提升產量，帶動台灣養殖業的再興起。

本次The Aqua Power Forum 看見台灣水產養殖新食力論壇也邀請到張忠誠教授，針對ＡＩ養直寄數開發做簡報與推廣。該研究團隊開發之AI自動化投餌系統可根據魚類之搶食情況判斷是否繼續投餌，減少飼料散失浪費、最佳化魚隻成長；AI魚隻異常行為分析系統可提供異常警報，及早發現魚類異常狀態，增加魚隻存活率。據該團隊初步估算，利用本系統於箱網養殖，雖會增加部分設備成本，但整體利潤不減反增，以四口箱網估算有機會提高兩成以上。在本系統中，漁民可以依照AI提供的建議進行養殖過程優化，經手持式裝置獲取養殖即時資訊及分析的結果，使養殖成本最小化，漁獲量最大化，達到良好的養殖績效，目標推動台灣外海箱網養殖普及化，進行漁業轉型，亦可推廣至國外。

台海大國際產學聯盟 (NTOU GLORIA) 歡迎對於藻類產品開發以及AI智慧養殖技術有合作興趣的廠商隨時聯繫。論壇精華簡介邀請大家共同欣賞。