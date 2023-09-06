24年式The Stonic智慧油電跨界潮旅 動感導入

Kia旗下的The Stonic智慧油電跨界潮旅，自上市以來便以優異的產品實力獲得年輕客群的高度關注，成為同級進口跨界休旅市場中的超人氣車款。為強化產品競爭力，Kia總代理台灣森那美起亞宣布引進2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅！

24年式The Stonic智慧油電跨界潮旅車系編成規劃有1.0T 智慧油電時尚版、1.0T 智慧油電驚豔版、與1.0T 智慧油電GT-line共三款車型，車價維持原23年式售價。新車不僅全面導入1.0T 48V智慧油電動力系統，並以「POWER UP智慧油電、SAFETY UP進階安全、TECH UP前瞻科技」三大產品DNA，為年輕潮流車主帶來節能效率、操控樂趣與安全守護兼具的移動享受。2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，除了在外型上全車系提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰及動勁藍等五種搶眼塗裝車色供消費者選擇之外，內裝配備上1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line並升級雙前座加熱座椅與方向盤加熱功能，不僅為The Stonic增添強烈的吸睛色彩、讓The Stonic成為城市中耀眼奪目的跨界潮旅坐駕，而百萬休旅等級的全新升級配備，也讓年輕潮流客群可更盡情地享受備受寵愛的移動旅程。

2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，全車系搭載Smartstream 48V Mild Hybrid動力系統，整合1.0T汽油渦輪引擎與48V 智慧油電MHEV系統的雙重優勢，賦予其傑出的性能與節能表現。The Stonic智慧油電跨界潮旅，搭載具有高效傳輸優勢的7速雙離合器自手排系統，搭配整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」共三種模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，不僅帶來動力充沛、平順流暢的駕馭體驗，整體油耗表現更一舉達到19.9km/L節能油耗表現，並擁有120ps/6000rpm最大馬力及20.4kgm/2000~3500rpm最大扭力輸出，讓車主在擁擠繁忙的城市中輕鬆自在地移動，盡享豐富駕馭樂趣及優異節能表現。

24年式The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line同步新增雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能。圖／業者提供

The Stonic智慧油電跨界潮旅不僅外觀搶眼、滿載新世代動力科技，安全配備等級同樣傲視同級，The Stonic全車系標配符合美國汽車工程師學會(SAE)所定義Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭載SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)，及LKA車道修正輔助系統，提供更全方位的先進駕駛輔助功能。同時，The Stonic並擁有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，以完善的主動防護系統提供高規格進階安全，守護駕駛與乘客的移動旅程。

2024年式The Stonic智慧油電跨界潮旅，內裝配備同樣持續優化升級，2024年式The Stonic全車系標配自動恆溫空調系統、4.2 吋彩色整合智慧型旅程電腦、8吋多媒體影音觸控系統、無線連結Apple CarPlay/Android Auto等舒適便利配備之外，The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line更同步配備雙前座加熱座椅及方向盤加熱功能，搭配寬敞的行李廂空間，提供更貼近車主用車需求的駕乘體驗。不僅滿載科技配備，The Stonic搶眼外型所散發的科技氛圍同樣令人驚艷。The Stonic全車系標配Tiger Eyeline造型頭燈組，搭配休旅風格的防刮材質與車頂架、獨具特色的車尾的LED尾燈、運動化下護板及尾翼，營造出運動氣息與科技感兼具的強烈自我風格。此外，GT-line專屬的運動化外觀造型設計、類金屬幾何造型外飾LED霧燈、17吋雙色切削輪圈、跑格化雙邊尾飾管、D-Cut 方向盤、類金屬及類碳纖維飾板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、金屬油門、煞車踏板等個性化配件，更完全地展現The Stonic個性化跨界潮旅坐駕的特質！