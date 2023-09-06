Mercedes-Benz向全球公開 Concept CLA Class概念車

為實現Mercedes-Benz在電動領域的未來願景，VISION EQXX 誕生的最初構想就是要「突破界限」。在 2022 年成功發表後，工程師從 VISION EQXX 汲取眾多極具發展價值的重要功能，像是 MBUX Superscreen、優異電動能源轉換效率、仿生輕量化設計、永續性材料應用等層面，並打造新世代電動家族的全新 Concept CLA Class 概念車，並於今年的慕尼黑移動智慧科技展 IAA Mobility首度亮相。作為首款亮相的前導概念車，再次重新定義了 Mercedes-Benz 的入門車系，在電動化移動以及數位化時代，這款概念車展現了 Mercedes-Benz 在入門級距的全新願景，包含 : 非凡美學設計、長程效能優化、先進科技研發、永續材料運用，以及 MB.OS 作業系統的全面升級。

“Concept CLA Class 概念車是 Mercedes-Benz 入門級距的純電先驅，預告量產版本將包含四種全新車型。全新車系家族的設計靈感，擁有賓士獨一無二的質感、功能、舒適性、安全性，以及最先進的科技；此外，也更追求產品永續性，而這款續航里程超過750公里（466英里）、每百公里僅耗能12 kWh的超級節能車，無疑是電動時代的「One-Litre Car 超效能車款」。” Mercedes-Benz Group AG 執行長 Ola Källenius表示。

首款採用全新 MMA 純電模組化平台 (Mercedes-Benz Modular Architecture) 的全新 Concept CLA Class 概念車，以新材料高能量密度電池，大幅縮減電池體積，整體結構也比傳統電池更輕更堅固與安全性，800 V 電壓系統提升耐久性，同時擁有較低的冷卻需求，並支援最高 250kW 直流快充，僅需充電 15 分鐘，即可提供最高 400 公里續航里程。

概念車內MBUX Superscreen 採用高效 mini-LED 技術及沉浸式3D圖形呈現。 圖／業者提供

搭配Mercedes-Benz Electric-Drive Unit電子驅動元件(MB.EDU)，更能以 12kWh/100km 的優異電耗表現，創造超過 750公里的續航里程。此自主研發的動力系統由 175kW 永磁同步電動馬達、雙速變速器與驅動元件組成，重量減輕、動力增強且體積縮小。整體重量將控制在 110 公斤以下，可在長途行駛中達到 93% 能源轉換率。全新Concept CLA Class 概念車採用運動化後輪驅動設定，而模組化設計意謂也能應用在四輪驅動車型。

品牌對於未來的願景不斷在重新定義汽車，使它超越作為交通工具、助手或伴侶的角色。它將成為娛樂或遊戲中心、或工作空間、放鬆身心的私人空間，甚至是伺服器中心與能源網路的一部分，成為生活中不可或缺的存在。為了實現這一願景，Mercedes-Benz 充分運用當前技術潛力與未來軟體創新，開發了全新自有 MB.OS 作業系統。這種專用的晶片到雲端架構(chip-to-cloud)將會是公司新的發展方向，在幕後隱性地為未來車輛提供大量可供開發的潛力。MB.OS 的核心是軟硬體的解耦，讓軟體開發更快速、適應力更強大。這有助於車輛不斷創新，為客戶提供更好的產品。與強大的合作夥伴密切合作，內部開發的專有系統為公司提供了創新的自由度和靈活性，以及快速有效的行動能力。例如來自策略合作夥伴 NVIDIA 的高性能水冷晶片，這種強大的合作夥伴將有助於每一台 MMA 平台所打造的車輛都配備超級電腦。MB.OS 使用最新一代的晶片與系統單晶片(SoCs)，並透過高度先進的感應裝置與 Mercedes-Benz 智能雲端的支援，提供人工智能 (AI) 與機器學習 (machine learning) 的功能。

MB.OS 架構下的另一個好處：能促進車輛系統、感測器與驅動裝置形成高度緊密的網路，使Mercedes-Benz能輕鬆開發與執行高度複雜的安全功能。例如，全新的進階孩童偵測系統 (CPD)，目的為降低孩童在悶熱天氣被意外留於車內的風險，減少悲劇發生，這套偵測系統奠基於一個超過 20 個系統介面的網絡，可透過小孩擁有獨特的呼吸模式，偵測到有小孩在車內時自動啟動，且感應器們非常靈敏，甚至可以偵測到新生兒睡覺時微弱的呼吸。

基於 MMA 平台的自動駕駛系統，將提供最優秀的駕駛輔助功能，MMA 平台導入一套具大量傳感器的偵測系統，除了多個鏡頭組成的環景影像、廣角與遠程視角，基礎配置即包含全波段雷達與超音波感測器。為滿足城市交通的高複雜性與安全需求，未來 Level 2 駕駛輔助將準備使用 LiDAR 這項感測技術。這些先進的感測系統讓駕駛們擁有更加實用的 Level 2 駕駛輔助功能，並且能在後續透過 OTA 線上更新系統，優化駕駛輔助系統。這也意味著：Mercedes-Benz 能夠不斷改進現有系統，在符合當地市場法規條件下，提供客戶的車輛擁有最先進的科技應用。而 MB.OS 系統與其運算能力整體而言已準備好 Level 3 駕駛輔助功能的升級，適用於已配備完整的綜合感測系統 (含 LiDAR) 與對車輛極為重要的冗餘系統的車款。

全新Concept CLA Class 概念車在軟硬體的配合下實現雙向充電，能化身為家庭能源儲存設備。一流的技術領先地位為消費者與能源公司等開拓更多運用新潛力，展示電動車款與能源網絡結合的未來樣貌。當連接到相容的雙向直流充電站時，車輛就變成了一個能量存儲設備，例如可以存儲太陽能供後續使用。 最重要的是它還可以用作「Vehicle-to-Home車聯住宅」（V2H）或「Vehicle-to-Grid車聯電網」（V2G）的電力供應。 不過現今雙向充電的用途可能會受到法規與能源供應商設立的市場特定條件所限制。例如在符合條件下，車聯住宅（V2H）即可在停電時提供備用電力，車聯電網（V2G）則可幫助平衡電網中用電高低峰的用電需求，甚至能在公開市場上交易綠色電能。在任何情況下，智能的雙向充電系統都能確保車輛有足夠的電量，滿足使用者在指定出發時間的需求；透過家用雙向充電選項，Mercedes-Benz 可滿足許多客戶將個人移動與永續生活理念相結合的願望。

“全新 Concept CLA Class 概念車代表了一個新世代的開端，重新詮釋品牌豐富的經典設計，型塑出 Mercedes-Benz 的嶄新樣貌。50 年代和 60 年代獨有的鯊魚鼻前傾設計與電動世代的象徵設計相得益彰，並透過星芒元素，強調日行燈所謂的「燈眉」造型；而星芒設計也在 A 型的水箱護罩設計中反覆以動態光條的形式出現，這些將是 Mercedes-Benz 未來車系的樣貌元素。” Mercedes-Benz Group AG 首席設計師 Gorden Wagener 表示。

賓士Concept CLA Class概念車重新詮釋品牌豐富的經典設計。 圖／業者提供

內裝方面，以寬敞而通透的空間，結合先進科技將汽車設計逐漸帶進數位化的未來，定調下一世代設計語彙。未來感十足的座艙科技，採用了高效 mini-LED技術及沉浸式3D圖形的MBUX Superscreen，其纖細而流暢的線條延伸至整個駕駛艙。環繞車室的光帶象徵著神經傳輸信號，整體車室設計架構詮釋了數據流動的概念，動態具體呈現車輛與使用者之間的互動。為了強調全新中控台的設計，前座車門內裝採用特殊的內凹曲線，使中控台像是懸浮於車門前端，彷彿優雅的風帆在使用幾何設計的車門把手周圍飄揚，和諧地交織成車門扶手。車門控制面板與把手周圍的內裝，與座椅同樣採用水晶白的 Nappa 皮革包覆，凸顯輕盈外型與觸感；以及還鑲有 Mercedes-Benz 經典的月桂環式樣，透過精湛的工藝，將品牌獨有的經典元素與未來豪華科技，建立了強烈的視覺連結。在車門底部的細節上，置物袋邊緣採用了生物編織技術原創者的高強度、經過認證的純植物性類絲綢面料，兼顧舒適與耐用度。

全新 Concept CLA Class 概念車象徵著供應鏈減碳的實踐。提高電驅系統的永續性，大幅減少入門車型沖壓零件中鋼材的 50% 碳足跡。這將使每輛車減少約 100 公斤的二氧化碳排放。除了使用可再生能源供電的電弧鍋爐生產再生鋼材之外，還將使用由綠氫還原生產的鋼材，並根據實用性在車輛生命週期內逐步實施。

MMA 平台甚至加速了 Mercedes-Benz 在使用減碳鋁材上的重大發展。在歐洲，即將推出的新一代電動車型中，至少有三分之一的鋁將採用可再生能源生產，應用範圍涵蓋車輪到電池外殼等鋁製組件。於歐洲使用的鋁材相比，這將使鋁材產生的碳足跡減少 40 %，相當於每輛車減少約 300 公斤的碳排量。在邁向完全負責任的鋁材供應鏈的道路上，Mercedes-Benz 將在未來大幅增加使用通過「Aluminum Stewardship Initiative鋁管理倡議」（ASI）標準認證的鋁材。 目前，用於內部沖壓件的鋁板均來自 ASI 認證的供應商。