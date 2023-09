學齡前兒童的最愛 愛FUN學 數位學習教材

學齡前教育,顧名思義,是孩子在成長的最初幾年所經歷的一段經歷。這期間的幼兒教育計劃,必須藉由學習與遊戲相結合。

學前教育的重要性在於它有助於孩子的情感、社交和個人成長和發展。當三歲的孩子能夠與父母以外的成年人共度時光時,他們就學會了與成年人建立信任關係。學前班是孩子在結構化環境中的第一次經歷,讓他們了解分享和學習新事物的重要性,從而促進個人成長。

雖然孩子在家裡學習說話,但在學前班,與同齡兒童和老師的持續互動和接觸有助於他們提高溝通技巧。它涉及將心理圖像轉化為語言,以便思想和知識可以轉化為信息。通過角色扮演、朗讀課程和故事接觸豐富的語言有助於增強孩子的詞彙量,從而提高語言技能。

學齡前教育的重要性在於,孩子們不僅可以探索周圍的環境,還可以發展身體協調能力。涉及跑步、攀爬、串珠、藝術和手工的活動有助於培養手眼協調能力以及精細和粗大的運動技能。

正如Albert Einstein阿爾伯特•爱因斯坦所說,”Play is the highest form of research 遊戲是研究的最高形式”,這一點由其適合學齡前兒童,因為他們在有目的的遊戲環境中,在引導和架構式遊戲中,透過探索、實驗和對話,學會尋找許多問題的答案。

象徵思維是學前時期發生的另一個重要的認知發展。象徵思維是在精神上或象徵性地代表具體物體、行動和事件的能力。例如,遊戲或活動、繪畫或表現事物以及談論物體。

大多數兒童發展理論家也強調了早期社會、行為和認知發展的重要性,其將對兒童的發展和發展產生積極的影響,以及學習意願。

萬里遊科技股份有限公司旗下的「AiFunSchool/愛Fun學」「愛米的夢境學堂」品牌,研發團隊針對AI智能教育規劃多元學齡前課程,帶領孩子體驗學習、發現和成功完成任務的樂趣,各式各樣的主題、情境等遊戲式教學,孩子在生活中享受學習的樂趣。

「愛米的夢境學堂」以科技教育引導孩子建立正面的生活態度、積極的思考模式、數學性的邏輯、數位素養⋯等等,數位教育科技時代的孩子以智能遊戲式學習,專業養成學習基礎,奠定未來良好的品格與素養。

優質的數位學齡前教育為孩子們提供了在家無法學到的認知、行為和社交技能。「AiFunSchool/愛Fun學」「愛米的夢境學堂」互動式AI智能教育,啟發孩子腦力發展,讓孩子沉浸在快樂的探究性學習,培養自學能力,自然而然學會生活中的新鮮事。