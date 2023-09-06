這台都會休旅小小的厲害 VENUE Espresso義式咖限量上市

HYUNDAI始終以創新設計、豐富配備與先進動能技術廣受消費者好評，而「玩色」話題更是讓VENUE成為潮流消費者的購車首選！

HYUNDAI總經銷南陽實業於今日(9/6)宣布創推全新VENUE「Espresso義式咖」，如經典Espresso咖啡小而濃烈Small but Strong的入口刻骨銘心，以搶眼新色專屬式樣，再掀今年入秋都會小休旅新風潮。限量180台，建議售價75.9萬元起。

小巧的車體、迴轉半徑5.07米讓VENUE在繁忙的都市環境中輕鬆自如穿梭。圖／業者提供

VENUE「Espresso義式咖」淺棕色的主調為車身帶來專屬的自然與溫馨感，細節處再用深咖點綴，營造出極具層次感的視覺效果，而位於C柱上的V字飾徽以及車尾的Espresso專屬銘版，不僅增添了獨特的品牌辨識度，還賦予了VENUE「義式咖」一份精緻的藝術感。內裝設計細節同樣不馬虎，採用Espresso專屬雙色座椅，淺棕色外圈皮革提升座椅質感，灰色車縫線巧妙地點綴在座椅和內飾之間，營造出一種時尚且協調的視覺效果。

淺棕色主調搭配深咖的車頂。圖／業者提供

VENUE「Espresso義式咖」駕乘感受同樣令人驚艷，小巧的車體、迴轉半徑5.07米讓VENUE在繁忙的都市環境中輕鬆自如穿梭。天生出色的剛性車體，結構62%採用HSS高剛性鋼材打造，確保了卓越的安全性和耐用性。搭載新世代Smartstream 1.6升引擎和模擬8速IVT變速系統，善用6種駕馭模式功能讓您可以暢遊不同路況情境，從而享受個性化樂趣駕駛體驗。

VENUE「Espresso義式咖」配備3D AVM環景影像系統，以主動安全守護新手駕駛可以從容會車、停車。VENUE搭載HYUNDAI SmartSense先進安全科技，包含LKA車道偏移輔助系統、LVDA前方車輛駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統、LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統等，防護更上層樓。VENUE「Espresso義式咖」區分兩等級，GLB雙色型售價75.9萬元，GLC車型售價79.9萬元，數量有限，值得盡快去全台HYUNDAI展示中心賞車。