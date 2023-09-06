聚餐推薦吃韓式炸醬麵！「韓華園」的大盤炸醬麵份量超大

「韓式中華料理」逐漸成為美食界的新寵，融合了韓國與中國的經典食材和烹調手法，帶來了一系列新穎口感，成為台灣民眾聚餐推薦的大熱門，在台北美食推薦名單中佔有一席之地。「韓華園」就是專門提供韓式中華料理的台灣知名餐廳，創始人張建華是韓國華僑，曾在韓國擔任主廚超過二十年，2019年來台創辦韓華園，因道地的菜色快速走紅。

韓華園備受歡迎的知名料理包括韓式炸醬麵、炒碼麵、韓國豬腳、半半麵和糖醋肉等，其中有許多忠實顧客是韓國人，據稱是「讓他們想起家鄉的味道」，這證明了韓華園的料理有多道地，反映了韓國人對食物的情感和記憶，更是台灣民眾探索韓國文化很難錯過的一種異國料理。

韓華園的海鮮炒碼麵。圖／韓華園提供

張建中表示，韓華園的目標是打造一個「與台灣常見的傳統韓式料理不同的韓式中華料理」。他鼓勵喜愛嘗鮮的食客前來品味韓華園的特色菜單，如：韓式炸醬麵、海鮮炒碼麵、大盤炸醬麵（2-3人份量，多人聚餐推薦）、糖醋肉、韓式豬腳和山東燒雞等。他強調，這裡的料理份量「十分慷慨」。

「韓華園提供的不是家常小菜，也不是大家在街上經常看到的泡菜鍋或烤肉等常見韓國料理，而是由專業廚師使用高品質食材精心製作，因此受到許多台灣美食愛好者的喜愛和推薦。」

張建中指出，韓國有許多店家都堅持自己製作麵條，而不是選擇市售的現成品，韓華園不只如此，更從韓國直接進口韓式炸醬麵的特色黑豆醬，每天都由專業廚師炒製，致力於呈現和保持獨特的風味；他認為正是這份對道地口味的追求，才讓許多在台韓國顧客品嚐後認同為家鄉的味道，並讓台灣民眾進一步認識韓國餐飲文化，很榮幸成為許多台灣人和韓國朋友聚餐推薦名店。

以韓華園招牌菜「海鮮炒碼麵」為例，張建中透露「炒香後撒入辣椒粉，再放入北海道的頂級干貝、酥炸的鮮美白蝦、魷魚，與洋蔥、胡蘿蔔、木耳等多種蔬菜快速翻炒，然後再注入濃郁的豬骨高湯，並搭配每日手工製作的有彈性的麵條，「讓人在濃厚的湯汁中享受那香辣的滋味。」

韓華園的海鮮乾炸醬麵。圖／韓華園提供

韓華園的另一個招牌菜「糖醋肉」也是張建中精心調配了太白粉和蛋白的特殊比例，再以180度的高溫進行油炸，並利用特殊的翻炸手法使其更加酥脆；他進一步指出，食用前都會讓顧客先蘸上韓風的酸甜糖醋醬，「當咬下那酥脆的外層，就能感受到豐滿的豬後腿肉質，每一口都散發出濃郁的香氣。」

據了解，韓華園的外送訂單也相當熱絡，和inline系統配合外帶自取跟外送，價格跟店裡一致不加價， 並沒有uber或panda會有價格落差，根據韓華園的公告，外送3公里內運費50元，滿1200元免運，外送3～6公里內運費100元，滿1600元免運，外送最低消費500元，最遠可送6公里。

韓華園目前在台灣有四個分店，分別是「師大店」106台北市大安區和平東路一段182號1樓、「八德店」105台北市松山區八德路三段209號、「民權店」10491台北市中山區民權東路三段47號1樓，以及新竹的「竹北店」302新竹縣竹北市縣政十街96號。

韓華園官方粉絲頁：https://www.facebook.com/HanhwawonTaiwan/