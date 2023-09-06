史博館委任芙彤園設計島嶼精油 展現台灣療癒力

定調「島嶼」及「海洋」，設計「臺灣代表性」香氛傳達本土植萃療癒力！

國立歷史博物館文創展現創意不設限，精選館藏將視覺轉化成嗅覺體驗！史博館精選館藏郭雪湖畫作《帆船》，以及製作於17世紀航海貿易時代的《安平壺》、《彩塑荷蘭仕女像》，擷取其圖像特色及文物意涵，與知名社會企業芙彤園股份有限公司再次合作，香氛取自臺東契作香草田，從原料把關落實ESG共好理念，透過實際行動倡議ESG select，並由芙彤園視障調香師陳一誠親自操刀調香，推出2款本地植萃香氛產品—「島嶼精油GOLDEN FORMOSA」、「海洋滾珠精油BRILLIANT OCEAN」，用「臺灣植萃香氣」傳達婆娑之洋、美麗寶島意象，期待透過館藏精典及香氛的結合，讓更多民眾拉近與博物館文物的距離，以文創重新體驗臺灣土地及藝術文化的療癒力。

創意發想源自史博館館藏，「海洋滾珠精油BRILLIANT OCEAN」運用館藏郭雪湖大師畫作《帆船》，畫中帆船為長年貿易使用之戎客船帆船，主體船身色彩瑰麗，與船身甲板上旗帆、白色浪花相映，視覺上多彩豐富；「島嶼精油GOLDEN FORMOSA」則融合了《安平壺》及《彩塑荷蘭仕女像》2件館藏，《安平壺》製作於17世紀的航海貿易時代，因大量出土於臺南安平而稱為安平壺；《彩塑荷蘭仕女像》為清代貿易瓷，仕女身著服飾為荷蘭傳統樣式，服飾配件玲瓏細緻，頭帽、斗篷還點綴中國紋飾。整體包裝設計透過重繪手法巧妙融合館藏圖像，且將視覺畫面延續，極富生趣與動態感。

Blueseeds芙彤園培育的視障調香師陳一誠，從史博館典藏文物出發，想像並調配出能穿透思緒的澄清青檸香氣，緊接著能嗅出細膩靈秀花香，卻蘊含著獨特高貴木質香的中後調，透過豐富層次香調期盼傳遞台灣獨有的歷史香氣（Taste of Taiwan）及繚繞於心的自由意念（Taste of Freedom），視障調香師陳一誠，親自操刀設計有「臺灣意象」的特別款香氣【島嶼精油GOLDEN FORMOSA】使用具代表性的「臺灣貞潔樹」為木質調香氣基底，融合帶蜜香氣的臺灣特有種「馬蜂橙」以及臺灣高海拔植物「紅檜」調香，香氣為清新木質調；【海洋滾珠精油BRILLIANT OCEAN】為花香木質調香氣，選用金銀花、月桂、馬告、土肉桂、香杉木等臺灣在地原生植物，以推廣臺灣珍貴的山林資源，增添海洋香氛的獨特性及稀有性。

史博館與芙彤園共推永續文創，身體力行聯合國永續發展目標SDGs，採用「自然農法」種植香草，不添加農藥、化肥、除草劑及殺蟲劑，保護土壤及水源不受污染，符合史博館推動「永續」的理念，期許推動社會正向影響力。香氛禮盒即日起於史博館精選商城「島嶼https://reurl.cc/nL68zX」、「海洋https://reurl.cc/6QV6od」販售。

島嶼精油GOLDEN FORMOSA使用具有代表性的「臺灣貞潔樹」為木質調香氣基底，適用於減輕疲勞、鎮定安神、修護肌膚、舒緩緊張、安撫情緒、經期調理。