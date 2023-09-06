水湳機場低碳智慧生態園區 攝影捕捉比賽開跑

由台中水湳機場改建的「中央公園」最近成了網美打卡熱點！254公頃的水湳經貿園區中央設計了約67公頃的中央公園，面積是台北市大安森林公園的2.58倍之大，也是台中首座大型國際型都會生態公園。曾經的水湳機場因為具備豐沛綠樹植栽和生態多樣性環境，再加上占地廣大、視野遼闊，更保留了過去機場的跑道，能欣賞到全台獨一無二的特別景致，而成為許多台中人漫步散心、騎單車及外拍的好去處。

絕美設計與綠意植栽成為全新網美打卡新熱點。圖/業者提供

「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽即日起自11月22日，11月23日~30日進行專業評審評選及公佈優秀作品，12月起，優秀作品展出策展。除了請到常任攝影比賽評審、曾榮獲亞洲電視獎的Discovery導演黃建亮來評選得獎作品之外，也請到葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽來擔任評審。蕭青陽說，每張照片都是一幅情感的畫布，用畫布讓觀眾感受你的心靈世界，因此鼓勵大家多多參與這次的攝影比賽，不僅僅是秀技術，更是一次對於生態平衡的深刻思索，透過鏡頭與水湳同行，為這個「綠野仙蹤」譜寫永續美景的詩篇，留下永恆印記與對未來永續的熱切期許。

此次比賽受到興富發集團、Centurion百夫長集團、大茗本位製茶堂等商家贊助，總獎金高達數十萬元，還有機會展出作品。最令人期待的是網路人氣獎，網友參與也能贏得豐富獎品，立即捉起相機，捕捉中央公園的美麗景色，參賽一圓攝影夢想！