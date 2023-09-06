全球旅遊零售通路限定麥卡倫攜手國際級設計大師David Carson精彩呈獻「麥卡倫Colour Collection臻彩系列」

蘊含兩個世紀的工藝傳承，以享譽全球的六大標柱為基石，「麥卡倫單一麥芽威士忌」日前宣佈於全球旅遊免稅通路攜手國際級設計大師David Carson，推出全新「麥卡倫Colour Collection臻彩系列」，包含 12、15、18、21及30年共五款珍稀佳釀，呈獻威士忌光譜的絢爛多彩，完美體現麥卡倫對「雪莉酒潤桶工藝」與「渾然天成的自然酒色」的堅持與承諾，彰顯廣受讚譽的六大標柱，為威士忌愛好者帶來前所未有的非凡體驗。

愛丁頓全球旅遊零售(Edrington Global Travel Retail)董事總經理Jeremy Speirs 表示，獨獻全球旅遊免稅零售通路的「麥卡倫Colour Collection臻彩系列」，是麥卡倫繼Concept No.3酒款後，再次攜手風格前衛平面設計師David Carson，為臻彩系列展開一場大自然與釀酒工藝共同譜出的視覺饗宴，以令人讚嘆的視覺的方式呈現品牌核心的六大標柱精神，讓旅行者深入體驗麥卡倫在雪莉橡木桶熟成和自然色澤的堅定承諾，五款風格各異的優質年份威士忌。將使得旅途中的品味者能夠細緻品味不同階段的風味和餘韻，麥卡倫臻彩系列邀您一同踏上對大自然奇蹟的華麗致敬之旅。

「麥卡倫臻彩系列12年單一麥芽威士忌」芬芳的橡木與檸檬皮，伴隨著香草餅乾和洋梨的調和香氣，帶來糖漿海綿蛋糕融合了柑橘果醬、果園水果和淡淡的肉荳蔻風味口感。中等長度的餘韻，帶有甜美橡木和柑橘皮的迷人香氣。建議售價：2,870元。業者提供

「麥卡倫臻彩系列15年單一麥芽威士忌」 溫和橡木、香草太妃糖、蜜糖橙皮和蜜晶薑的香氣。呈現甜美的柑橘酥皮點心搭配濃郁的香草奶油和烤蜜桃口感，中等長度的餘韻，散發出烘烤橡木、柑橘和肉桂的香氣。建議售價：6,000元。業者提供

為了「麥卡倫Colour Collection臻彩系列」展開創絢爛多彩的全新篇章，國際級設計師David Carson親身踏入西班牙赫雷斯地區，以自然中的絢爛色彩與當地獨特風土地貌為靈感，以其大膽的拼貼設計為臻彩系列每一年份酒款創造獨一無二的大型藝術作品，為經歷兩百年歲月的麥卡倫品牌中揉入全新視覺概念。更透過他獨到視角，運用蘇格蘭斯佩河畔的麥卡倫酒廠，那自然融入周遭地形的五座山丘輪廓，形成精緻細膩的幾何線條；搭配威士忌熟成時的自然光譜色調，為臻彩系列帶來活潑且充滿繽紛色彩的包裝設計。David Carson表示，與麥卡倫攜手合作彷彿與一位多年不見的老友重逢，而這位老友恰巧是一位卓越的工匠，精心琢磨其釀酒工藝，只為釀造出極致的頂級威士忌佳釀，麥卡倫所擁有的匠心獨具的工藝臻於完美，令人讚嘆

「麥卡倫臻彩系列18年單一麥芽威士忌」克里曼丁紅橘、義式奶酪、烤蘋果搭配葡萄乾甜美的橡木香氣。入口香草海綿蛋糕及牛奶巧克力搭配橙橘、柑橘皮、橡木和蜂窩糖所交織出的口感。中等長度的餘韻，帶有迷人的甜美橡木和橙子的香氣。建議售價：12,500元。業者提供

「麥卡倫臻彩系列21年單一麥芽威士忌」 焦糖布丁、糖漬蜜橙和檸檬，在芬芳中融入甜美陳年橡木和焦糖鳳梨的香氣。帶來熱帶水果的豐盈、糖漬薑的香甜、咖啡奶油的濃郁、榛果的醇香，以及黑巧克力橙子和豆蔻的絲滑口感。中等長度的餘韻，伴隨圓潤滑順的橡木辛香。建議售價：39,600元。業者提供

麥卡倫品牌大使黃偉綸表示，「麥卡倫臻彩系列」以美國雪莉橡木桶為基底，再融入一絲歐洲橡木的細緻風味，歷經漫長的熟成階段，賦予酒液渾然天成的自然酒色，照映出迷人的細緻亮金色，並隨著光陰流轉逐漸加深，形成富光澤的褐栗色澤。臻彩系列五款 12 、15 、18 、21、30年單一麥芽威士忌，以無與倫比的工藝及對雪莉酒潤桶工藝的堅持，綻放出威士忌天然絢爛光輝，彰顯自然之美。其中12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的和諧風味。15年散發出香草太妃糖糖漬柳橙皮和糖薑的香氣，並融合了香草卡士達和烤桃子的滋味，伴隨著甜柑橘酥餅的口感。18年則在整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的風味，口感宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力，伴隨著柳橙和柑橘皮的香氣。而21年威士忌以烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳令人愉悅，同時融合了陳年橡木和微小荳蔻的風味。最引人注目的30年威士忌則散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來充滿深度的口感。

「麥卡倫臻彩系列30年單一麥芽威士忌」 鳳梨、乾芒果、焦糖香蕉、焦糖布丁，伴隨著甜美陳年橡木和橙子精油交織而成的香氣。呈現熱帶水果的豐盈，杏仁的柔滑，肉桂和肉荳蔻的微妙香氣，與奶焗蛋糕和蜜晶檸檬皮的柔和口感相融合。中等長度的餘韻，帶著甜美木香和熱帶水果的絲絲回甘。建議售價：160,300元。業者提供

【麥卡倫臻彩系列】於2023 年9 月起，於台北桃園國際機場指定免稅店及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。欲了解更多相關資訊，請上麥卡倫官網：www.themacallan.com

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)