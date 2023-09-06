今年的「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動8月份才剛結束就傳來好消息，在國際獎項協會(International Awards Associates, IAA)主辦的國際性大賽「繆思創意設計獎」（MUSE Creative Awards）中，首次報名參賽便成功脫穎而出獲頒「慶典活動(Celebration event)」金獎，也讓邁入第11年的紅面鴨活動成功塑立品牌，未來將透過多元化的活動舉辦方式，吸引國際遊客來到花蓮，讓花蓮走向世界，世界走進花蓮。

紅面鴨FUN暑假活動於夜間安排充滿在地原住民元素與結合水舞聲光的水上劇場表演。圖／花蓮縣政府提供

由國際獎項協會主辦的「繆思大獎」國際性大賽，分為繆思設計獎、繆思創意設計獎、繆思酒店獎、繆思攝影獎四大類，歷來吸引全球超過112個國家的8萬5千個參賽者競逐大獎，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。在2023美國繆思創意大獎（Muse Creative Awards）的19大組別，超過450個子類別之中，「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」成功脫穎而出，於「活動(Event)」組別之「慶典活動(Celebration event)」類別獲頒金獎(Gold Award)肯定。評審肯定本次活動透過15米高的紅面鴨大型水上裝置藝術展品和水舞秀、水上劇場表演、親子互動秀、家族見面會、星空煙火秀等多元化表演活動，吸引國內外遊客來到壽豐鯉魚潭欣賞美麗湖光山水之外，更能進一步認識花蓮在地多元文化與傳統，留下難以忘懷的美好回憶。

用水舞光影展現在地原民特色，讓世界看見花蓮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府積極推展各項觀光活動以促進縣內觀光產業產值；而紅面鴨活動也不斷推陳出新，從最初創始時的充氣裝置（大型紅面鴨）靜態展示，到搭配音樂噴泉共同演出，之後更進一步於夜間安排充滿在地原住民元素與結合水舞聲光的水上劇場表演，展現花蓮在地元素與特色，迄今已成為全國最大、結合大型水舞及雷射光影的原住民主題歌舞展演；近年為打造適合親子闔家到訪等活動特色，更納入現場親子互動演出，並加入遊客與水舞互動裝置、岸邊打卡裝置藝術等。活動從民國109年起迄今更已連續兩次(2020~2021年、2022~2023年)獲交通部觀光局列為「臺灣觀光雙年曆」之全國級活動；本次獲頒美國繆思創意大獎金獎，正是肯定此活動不斷推陳出新及重視美學與設計的成果。

「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」榮獲國際繆思設計金獎

。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，「紅面鴨FUN暑假活動」的舉辦已成為每年花蓮中區最大盛事，今年更吸引逾40萬人次參加活動，使縣內無論是交通、旅遊、餐飲、伴手禮等觀光相關業者均受惠，對花蓮觀光產業有非常大的效益；未來也會持續納入部落守護「貓頭鷹」等更多活動亮點，協助吸引更多國內外遊客，讓國境開放後的花蓮旅遊市場更熱絡，使花蓮成為國際觀光旅遊熱點，讓世界看見花蓮。