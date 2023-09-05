SNOOPY擔任昇恆昌電商一日提貨大使 聯手推限定超萌商品

一次跟100隻SNOOPY合照 昇恆昌旗艦店現排隊人潮

昇恆昌電商28周年慶搶先開跑，推出聯名限定SNOOPY系列滿額贈品，9/2(六)更在昇恆昌內湖旗艦店舉辦SNOOPY見面會活動，本尊親臨現場擔任一日提貨大使，與民眾熱情互動。昇恆昌內湖旗艦店更首次亮相11公尺超大打卡牆，一次可跟100隻SNOOPY拍照，搶拍人潮塞爆現場。

本尊現身11公尺超大Snoopy打卡牆面 萌度爆表

活動開始前，SNOOPY抽空逛起免稅店，驚喜現身讓逛街的民眾們驚呼連連。下午擔任線上預訂旗艦店自取的提貨大使，現場塞滿期待與SNOOPY合照互動的民眾，SNOOPY一度被熱情的粉絲團團包圍無法移動。活動當天雖是颱風天，但中午就開始湧現人潮，希望搶到前100名才能拿到的SNOOPY限定禮，以及獲得SNOOPY x 昇恆昌電商限定聯名全套贈品11件組的抽獎機會。位於昇恆昌旗艦店的11公尺超大SNOOPY牆面是必拍打卡點，一次可跟100隻SNOOPY合照，互動感十足的階梯式拍照牆面當天數百名粉絲排隊拍照，此牆面將於昇恆昌內湖旗艦店擺放到今年年底，SNOOPY迷千萬別錯過。

全球最紅的狗 聯名精品展現個性時尚

昇恆昌內湖旗艦店以人氣品牌齊聚、獨家及聯名商品豐富著稱，此次也集結SNOOPY聯名的限定商品，Kipling X Peanuts聯名系列就推出9款包型，以復古深色丹寧為主體，於細節處加入史努比狗屋的標誌性紅色，形成時尚撞色對比。LeSportsac 9月全新上市Snoopy包款，則是以鮮明的色調，將史努比、查理布朗經典角色全員出動，絕對是史努比迷必收單品。昇恆昌免稅購物網及昇恆昌宅配網線上購物周年慶期間滿額可獲得SNOOPY餐具組、泡麵碗、快煮鍋、旅行組等限定贈品，選擇內湖旗艦店自取，現場直接送5%回饋券，如同現金一般可現買現折，活動期間再加碼送SNOOPY軟毛牙刷2入組，還有SNOOPY限定版提袋，現場直接裝著血拚戰利品走。

LeSportsac 全新上市Snoopy包款，一上市就超熱買。圖／昇恆昌提供

內湖有棟昇恆昌 精彩活動周周辦

疫情解封以來，昇恆昌內湖旗艦店力拼轉型，除了免稅商品預購，更是好逛好玩、隨時可入店的百貨商場。除了「根本在旅行」網美咖啡廳進駐外，每個周末更舉辦「好好昇活」系列活動，包含鳳梨酥製作、親子體驗互動、品酒、瑜珈、花藝香氛等課程。9/2當天除了SNOOPY見面會，同時也舉辦手工皂界的藝術品寶石皂課程，在製作晶瑩剔透的寶石手工皂的過程中，為生活帶來儀式感與記憶點。