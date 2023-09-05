每一台Ford Focus 都有讓人喜歡的理由

由Ford歐洲設計研發，承襲「與德同規」精神的Ford Focus自上市以來，以成熟的渦輪引擎動力科技，完美詮釋節能與動能兼具的駕馭樂趣，同時搭載完整Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統、同級唯一FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、以及13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC4娛樂通訊整合系統等豐富車用科技配備，成功樹立中型車市場全新高度，並接連獲得GO車誌「年度風雲車」及車訊風雲獎「最佳國產中型轎車」等大獎肯定。福特六和持續傾聽市場聲音，擴大產品應用層級，在熱血運動風格的五門掀背Hatchback以及輕越野樂活風格的Active兩款車型之外，加入更具空間運用機能的國民旅行車Wagon車型，打造車壇唯一橫跨掀背、休旅及旅行車的豐富選擇，Ford Focus全車系以不同的鮮明車格及使用定位，透過形象影片串起每一位車主的生活，為「每一部Ford Focus都有你喜歡的理由」做完美註解。

秉持對於駕馭樂趣的產品訴求，持續以清晰操駕路感、精準指向和穩定車身動態勾勒鮮明運動風格的Ford Focus，當中五門Hatchback車型，搭配ST-Line專屬運動化設計，帥氣的外觀呼應青年族群對於大膽嶄露個性、以及追求速度的駕馭渴望。Ford Focus Hatchback採用1.5升三缸EcoBoost 182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力，並以新世代C2底盤平台的紮實基礎，加入德規減震筒、德規EPAS電子式轉向輔助系統和德規EBB電子式煞車增壓輔助系統等先進底盤科技，為Ford Focus Hatchback帶來高度駕馭樂趣。此外，ST-Line X車型車身降低10mm並搭配Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，ST-Line Vignale更配置18吋ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，造就穩定抓地力與進階駕馭的高度信心。

Ford Focus Hatchback車型，以清晰操駕路感、精準指向和穩定車身動態勾勒鮮明運動風格，藉此呼應青年族群對於大膽嶄露個性、以及追求速度的駕馭渴望。圖／業者提供

擁有163mm專屬跨界離地高調校的Ford Focus Active，不僅具備更開闊的駕駛視野、優異的乘坐舒適性，在於穿梭都會與郊區不同路面時，靈巧車身與不受拘束的高底盤設定，讓車主享有輕鬆自信的駕馭體驗，並深受知性女性族群的喜愛。Ford Focus Active標配同級唯一多元地形行車模式系統，具備涵蓋非鋪裝路面、防滑在內等5種駕馭模式，為每趟任性旅程帶來不設限的可能性。

Ford Focus全車系標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，擁有iACC智慧型定速巡航調節系統、ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、全速域LCA車道導正輔助系統，符合SAE標準下的Level 2 駕駛輔助系統等級，亦升級配備IA十字路口輔助煞停系統、BSA視覺盲點偵測與輔助系統、CTA倒車警示與車側來車輔助煞停系統，完整包含前向、側向、後向全方位的守護，搭配全車高達33% 1300MPa等級的航太級硼鋼與超高剛性鋼材車體結構，提供駕駛與乘客最具信心的安全防線。

Ford Focus Active擁有同級唯一的多地形處理能力，展現出從容穿梭都會與郊區的硬體實力，為每趟任性旅程帶來不設限的可能性。圖／業者提供

成功造就國民旅行車旋風的Ford Focus Wagon，以全能身手滿足家庭用車的各項需求；不管是一人自駕亦或是多人好友、家庭滿載出遊，Ford Focus Wagon都能夠以完善的科技配備及安全防護科技，為每一趟旅程帶來高質感的駕乘感受。為滿足消費者對於旅行車空間機能的高度訴求，Ford Focus Wagon在合宜的車身尺碼下（車長4,672mm），提供足以超越中型SUV的635 / 1,653公升行李廂最大容積；同時平整化底板設計、平直開口以及方便取放各式物件的離地高度，讓New Ford Focus Wagon充分展現出便利收納機能；而頂規Vignale車型則是配置專屬Hands-Free足踢感應式電動尾門，搭配可供消費者選配的行李廂網狀格網、行李廂金屬隔柵、行李廂防水墊等售服套件，藉此提供車主更為靈活的空間使用便利性。

Ford 於九月限時提供Ford Focus心動專案 ，入主Ford Focus 全車系（進口車型除外），即享乙式車體險與輕鬆低月付7,999元。此外， Ford Focus針對Hatchback/Active車型特別推出「電尾特仕版 」，舊換新81.4萬元起，車主可輕鬆以電動輔助開啟後行李廂尾門，吸附式啟閉設計更添質感，一鍵滿足生活便利與多元運用。