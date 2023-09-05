最新形象大使林柏宏、熊仔、潮流女聲Karencici共同演繹 adidas Z.N.E.全新系列強勢來襲

adidas神級單品-全新Z.N.E.系列就在本(9)月強勢來襲！Z.N.E.原意為“ ZERO NEGATIVE ENERGY ”，為了運動員備賽時提升｢專注力｣而打造的機能穿著。今年改版推出的全新Z.N.E.系列，進化為運動時尚潮流單品，不僅推出多種款式與潮流選色，低調時尚極簡剪裁，搭配高質感太空棉，經典深帽緣設計，提供極舒適的安全感，讓消費者能以高專注力只管投入自己最熱愛的事！

此次除有世界球王梅西、國際女星鄭浩妍、Jenna Ortega等國際巨星共同演繹，也加入全新形象大使林柏宏、饒舌鬼才熊仔、潮流女聲 Karencici一起換上Z.N.E.系列，從戲劇、創作、歌唱展現投入精神！期間adidas更在台北信義區打造《Z.N.E. LAB》沉浸式互動體驗空間，揉合影像、聲音、燈光等豐富元素，透過即時動作捕捉科技，引領消費者沉浸在絢爛流動特效的獨享環境！

adidas Z.N.E.系列過去以太空棉舒適材質及加深帽緣特徵建立經典形象，成為人手一件連帽外套的必備神級單品。全新推出的Z.N.E.系列不只保留兩大特色，更打破專業運動的界線，以adidas Sportswear品牌標誌，極簡外觀設計剪裁，包含連帽外套､連帽上衣､短袖上衣､polo衫､運動長褲､短褲､緊身褲等多種男女款式可挑選; 多款潮流配色，除了Z.N.E.經典黑白兩色，全新改版系列更推出回頭率100%的桃紅色與藍綠色，將其重新定位成運動時尚的單品，創造舒適與造型兼備的百搭單品。經典連帽設計重現Z.N.E.系列的不敗元素，加深帽緣設計可以隔絕外部干擾。材質上採用柔軟的高質感太空棉，材質硬挺抗皺但親膚舒適，以及AEROREADY科技，吸濕排汗保持乾爽透氣。全新改版系列邀請世界球王梅西率領眾多國際巨星鄭浩妍以及Z世代當紅偶像星期三Jenna Ortega等輪番展現Z.N.E.系列帶來的專注魅力，從純白配色至鮮豔的桃紅色，甚至是低調時尚的藍綠色，完美締造屬於個人的運動時尚！

林柏宏以形象大使之姿，穿上Z.N.E.系列，演繹「IN THE MOMENT 只管投入」。圖／業者提供

在迎接經典 Z.N.E.系列強勢回歸之時，adidas也正式宣告全新形象大使-林柏宏，以嶄新風範立下新氣象。此次林柏宏以形象大使之姿，攜手嘻哈創作鬼才熊仔與潮流女聲Karencici共同穿上Z.N.E.系列，演繹「IN THE MOMENT 只管投入」。近期在多項戲劇作品創造亮眼成績的林柏宏總是不斷挑戰各種角色，每次在吸收劇本、建構角色時，Z.N.E.系列總能幫助他一秒進入狀態，投入在一次次的戲劇表演中。

甫拿下金曲大獎的台灣嘻哈圈代表人物-熊仔，則分享到自己在錄音室裡全神貫注投入創作、自我挖掘，Z.N.E系列正是他創作時的首選裝備，即使長時間埋首在創作中也能保持自在舒適；而擁有獨特嗓音的Karencici更投入於每一次的歌唱演出中，在華語女聲中探出一條屬於自己的R&B風格。平時較常以街頭辣妹風格穿搭的Karencici表示，自己私底下也很喜愛Z.N.E.系列的運動休閒風格，尤其是這次示範的Z.N.E.桃紅配色很符合她的個性，到哪都能自信發揮魅力。

為了讓消費者體驗Z.N.E.帶來的專注能量，adidas特從即日起至9/10打造《Z.N.E. LAB》沉浸式互動體驗空間，提供跑步､音樂､拳擊､跳舞與瑜珈五種體驗主題，藉由視覺與聽覺的結合，幫助體驗者進入充滿光影變化的個人世界。身上的穿戴式裝置透過即時動態捕捉科技精準捕捉每個動作變化，在眼前的巨型螢幕中便能看到自己創造出的絢爛特效。搭配四周延伸出的無限空間，彷彿走入科技感十足的平行次元，能恣意擺動、隨心馳騁創意！體驗結束後更能獲得專屬沉浸互動影片，回顧只管投入的精彩時刻，只要分享至個人社群平台，還可至adidas 信義品牌概念店兌換Z.N.E.潮流手機掛繩！