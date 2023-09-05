維克多霍夫蘭 樂捧聯邦快遞盃有感

當維克多霍夫蘭（Viktor Hovland）在2022-23賽季結束時，於東湖高爾夫俱樂部（East Lake Golf Club）成為第一位舉起美巡賽終極大獎-聯邦快遞盃的挪威球員時，他創造了歷史。這位25歲的選手在季後賽收官戰-巡迴賽錦標賽開打前，其實落後領先者史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）兩桿，但最終以五桿優勢摘冠，完成了一個令人驚嘆的賽季，其中包括三場勝利和另外六場前十名。

以下即為維克多霍夫蘭（Viktor Hovland）在其部落格的感言：

這是美好的一年。感覺這個賽季我跨出了很多步，在更多大賽中具有競爭力。我終於在美國贏得了一場大比賽-傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）的紀念高球賽，老實說，在那之後，我覺得自己真的變得更好了，很高興看到這樣的成果。

過去幾周顯然已經證明了這一點。這太不真實了！你夢想著它，但這些事情卻在你意想不到時發生。所以，能抱著聯邦快遞盃坐在這裡真是太棒了。獎盃上有很多頂尖球星，如果你沒有打出一個偉大的賽季並且擊敗最好的球員，那麼你很難贏得聯邦快遞盃。成為這些冠軍的一員，意義重大。『當我以六桿領先進入最後一輪時，比賽計劃是盡可能打無聊的高爾夫。就像老虎伍茲當年在四大賽打出69或70桿，然後帶著勝利回家。』

在第一洞抓下博蒂並在第二洞推進關鍵保帕推桿，真的很棒。在那之後，我感覺自己真正掌控了自己的比賽。但即使在前六洞我繳出負四桿的成績，贊德謝菲雷（Xander Schauffele）仍繼續奮力拼搏。在後九洞前段錯失幾記短距離博蒂推桿後，突然間我的領先優勢縮小為三桿。如果我在第14洞的保帕推桿失手，差距將立刻減為二桿。贊德的表現相當出色，他確實讓最後一天的我，承受了比預期中更強大的壓力。

這個賽季，我認為自己整體上表現出了更多的自信，我也認為自己更加心平氣和。我的起撲球變好也有幫助，我的整體球技感覺更加完整。我認為我在過去一年左右的時間裡累積了很好的經驗，有競爭力、在競爭中失敗，有競爭力，在競爭中成功。我認為試著從任何經驗中學習都是很酷的，無論是週日的表現不佳，還是出了什麼問題，以及我可以從中學到什麼。我覺得自己利用這些機會變得更好了。

在我的短桿上軌道後，我開始相信自己已經掌握了所有的擊球技巧。我看到了自己在比賽中和強大壓力下能完成的擊球，再加上球場策略與心態，如何面對糟糕的彈跳、面對柏忌、面對糟糕的擊球。把上述三點結合在一起，當我開始做到時，我參加比賽時就不會感到壓力。我明白什麼事都有可能發生，我可能會打得不好，但這沒關係。

如果你想更上一層樓，你必須自省。當我處於那些事情不如預期發展的狀況時，我可能會有一點反應過度。顯然，如果我把球打到水裡，那是一個糟糕的情況。但你可以選擇是否要對那次擊球做出反應，而連帶影響下一球或接下來的幾個洞；或者你可以將這種動力或能量用於更好的事情，你可以說讓我們拋開它，讓我們看看是否能讓這一輪重回正軌，或者基本上防止這一輪脫軌。

當你試著對自己誠實並捫心自問，我怎樣才能變得更好時，我基本上必須強迫自己改變一些心態。對某些人來說，這是自然而然的，但對我來說並不自然，至少在某種程度上，所以這就是我一直在努力的部分。

我們的比賽獎金很高，它就在你的腦海深處。但是我住在奧克拉荷馬州的靜水市（Stillwater），在那裡生活並不需要花太多錢。我並不是每週都花很多錢，我不需要太多錢就能快樂，我不需要太多錢就能過我要的生活。對於我的家人和我未來的孩子來說，能得到這樣的保障真是太好了。擁有這樣的財富很好，但這並不是推動我前進的動力，也不是賦予我意義的東西。我在其他地方找到了意義。