Kia前8月全車系領牌近7,000台 The EV6蟬聯非豪華電動車品牌銷售冠軍

儘管邁入民俗月的8月份,Kia全車系含乘用及商用車總訂單仍以991張、達成近1,000張訂單的佳績。在8月份銷售領牌Kia也達成809台,累計今年1~8月的年度累計銷售領牌,以年長率142%、近7,000台的熱銷表現,躋身國內成長最快速的汽車品牌!

其中, Kia品牌代表作The EV6純電智慧跨界休旅,持續蟬聯2023年1-8月非豪華電動車品牌銷售冠軍,自上市以來累計銷售領牌更已突破1,200台;Kia The Carnival全功能豪華休旅,除了持續榮奪8月份同級銷售冠軍之外,自上市以來累計銷售領牌也已突破2,000台!Kia The Sportage進口極致休旅,在8月銷售領牌不僅寫下369台的佳績,累計2023年1-8月銷售領牌更已近2,000台;Kia The Stonic智慧油電跨界潮旅,2023年1-8月累計銷售同樣以478台、年成長率55%的強勁成長動能,持續獲得年輕潮流客群的青睞與肯定。

The EV6多次榮獲全球車壇權威大獎肯定,優秀的產品實力,更深獲國內眾多前瞻車主的喜愛,在2023年1-8月份持續蟬聯非豪華電動車品牌銷售冠軍,累計銷售領牌也突破1,200台。The EV6搭載的77.4kWh電池最高續航里程可達560公里,並搭載800V高壓電池系統,在18分鐘內便可以完成10%-80%的充電、充電4.5分鐘就能行駛100km,讓車主免除充電的里程焦慮。The EV6是Kia首款在全球電動車模組化平台(E-GMP)上打造的純電動車,同時達成快速充電、高續航力、寬敞內裝空間等優勢,創造電動車的全新里程碑。在國內外獲獎連連且創下熱銷佳績的The Kia EV6,近日更獲獎紀錄再添佳話:Cars.com近日於2023年汽車兒童座椅安裝測試報告中,給予The EV6滿分評價。Cars.com每年都會測試座椅設計,包含兒童座椅安裝的友善程度,固定裝置使用便利程度等供消費者作為選購車輛的參考依據,而The Kia EV6在汽車兒童座椅安裝測試報告中,獲得全部A級滿分評價!Cars.com 新聞編輯兼認證兒童乘客安全技術員Jennifer Geiger表示,「The EV6後座寬敞、容易觸及的鎖扣、指示標籤清楚明瞭,讓安裝汽車安全座椅變得十分輕鬆,並擁有寬大舒適的空間,是家庭尋求電動車的友好選擇」。

Kia The Carnival全功能豪華休旅,不僅榮奪8月份同級銷售冠軍,自上市以來累計銷售領牌已突破2,000台!圖/業者提供

而深受國內消費者喜愛的The Carnival全功能豪華休旅,以非凡的氣質伴隨頂級豪華款待,上市至今佳評如潮,累計至2023年8月領牌數更已突破2,000台!The Carnival全功能豪華休旅,除提供尊榮7/8人座的寬敞空間外,可反向調整變化的第二排座椅、可快速進出的電動側滑門、安靜舒適的車室隔音等,都讓The Carnival成為駕駛與家庭乘員最貼心且安全的陸上移動頭等艙,徹底體現「分享 ‧ 才是人生最高價值」的信念與主張。The Carnival在安全配備方面有SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道修正輔助系統、LFA 車道維持輔助系統 (全速域)等,綜合多種安全配備的超前部署,讓所有成員可以放心、安心地享受不同移動旅途的每一個珍貴時刻。

2024年式The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line,同步升級雙前座加熱座椅與方向盤加熱功能。圖/業者提供

The Stonic智慧油電跨界潮旅,自上市以來便以潮流外型與油電動力,在小型跨界休旅市場中以獨特的產品魅力佔有一席之地,2023年1-8月累計銷售更以478台、年成長率55%的強勁成長動能,持續獲得年輕潮流客群的青睞與肯定。24年式The Stonic智慧油電跨界潮旅,全新車系編成全面導入1.0T 48V智慧油電動力系統,並以「POWER UP智慧油電、SAFETY UP進階安全、TECH UP前瞻科技」三大產品DNA,為年輕潮流車主帶來節能效率、操控樂趣與安全守護兼具的移動享受。The Stonic以1.0T-GDi汽油引擎排氣量與48V鋰電池,可輕鬆輸出120ps/6,000rpm最大馬力,再加上7速雙離合器自手排系統,更可有效降低油耗,創造最佳達19.9 km/L的出色效能。安全配備更是吸睛,The Stonic搭載SCC智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統、FCW前方碰撞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道修正輔助系統、LFA車道維持輔助系統 (全速域)等豐富完整的安全配備。內裝配備上,2024年式The Stonic 1.0T智慧油電驚豔版及1.0T智慧油電GT-line,同步升級雙前座加熱座椅與方向盤加熱功能,百萬休旅等級的全新升級配備,也讓年輕潮流客群可更盡情地享受備受寵愛的移動旅程。外型上全車系提供星鑽白、宇宙藍、豔麗紅、星宇灰及動勁藍等五種車色,期望與所有熱愛The Stonic的朋友一同展開動感旅程。

回饋買家,Kia總代理台灣森那美起亞針對全車系推出多項購車優惠,其中針對The Picanto及The Stonic特推首年低月付或低頭款2.2萬的優惠方案;上市熱銷的The Ceed Sportswagon MHEV,本月入主即可享雙鏡頭行車紀錄器、LED車門迎賓燈、LED後廂尾門燈專屬精選配件;而若入主The Sportage或The Carnival,即可享各車型專屬禮遇及精選配件組。