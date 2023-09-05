璀璨時光禮悅情誼「尚格酒業」品味獨特之選中秋珍藏佳禮

中秋佳節將至，除了「月圓人團圓」外，也是維繫情誼的好時機。今年尚格酒業以獨特心意，特別挑選了適合聚餐搭配的特色新品，以及多款獨獻台灣的威士忌禮盒，為中秋佳節獻上一系列的驚喜。包含橡木桶玩家塔木嶺西班牙格納希紅酒桶，限量的老酒銀行「大摩典藏珍稀年份系列 第二版 Vintages 2003/2007」及連續三年英國銷售第一的「吉拉雪莉12年良月吉時禮盒」和「吉拉18年獨獻台灣特仕版」，不僅能夠在入秋的氛圍中帶來溫暖，更讓每份贈禮成為了收禮者心中的珍藏，收禮收到心坎裡。

台灣總代理尚格酒業董事長奚大寧表示，被譽為「威士忌界橡木桶玩家」塔木嶺單一麥芽威士忌，除了核心酒款「塔木嶺雙桶」、「塔木嶺雪莉三桶」，近年陸續推出大受好評的紅白酒桶威士忌，包含「德國黑皮諾紅酒桶」、「法國卡本內蘇維儂紅酒桶」、「白蘇維儂葡萄酒桶」，每支產品除了能夠表現出塔木嶺一貫輕鬆易飲、細緻花果香外，與不同的橡木桶間的化學作用更是令人玩味。本月再次推出「塔木嶺西班牙格納希紅酒桶」，格納希是西班牙原生的葡萄品種，融和了地中海氣候的恩惠，散發出甜美的葡萄風味和柔順的單寧。「塔木嶺西班牙格納希紅酒桶單一麥芽威士忌」首先置於美國白橡木波本桶中，接者轉往西班牙格納希紅酒桶，初入口時散發出清新的沁香花瓣氣息，融合了焦糖橙橘、杏仁糖和香草卡士達醬的香氣。入口處，蜜桃和白巧克力的奢華味道相互融合，仿佛絲綢一般的滑順，隨後咖啡的深度逐漸顯露。餘韻中，蘋果糖葫蘆與紅莓的完美交融，如同一曲熱情洋溢的西班牙舞曲，在口中緩緩綻放，留連心間，愜意悠長。首發限量6,000瓶，特殊的酒款最適合在聚會時與親友分享，不妨在享用月餅時小酌助興，感受不一樣的搭配風味。

月光下閃耀奪目光彩，英國銷售No.1的「吉拉雪莉12年良月吉時中秋禮盒」強勢推出，香草、水果、太妃糖、巧克力及堅果的香氣，帶來梅子、辛香料及橙皮的香甜口感， 溫暖葡萄乾及柑橘的餘韻不絕於口。 建議售價：1,350元（禮盒內附吉拉鑽石威士忌杯乙只）。業者提供

針對喜好高年份的威士忌藏家，於秋季好評回歸的「吉拉18年單一麥芽威士忌」深邃的金黃色澤酒液，表現出太妃糖、熱帶水果與木質香料的香氣。入口輕易感受到深色莓果、黑巧克力與深焙咖啡的豐富層次口感，讓人回味不已。酒精濃度：44%，獨獻台灣特仕版建議售價：3,300元。業者提供

另外，已連續三年榮獲英國最暢銷的單一麥芽威士忌品牌，位於蘇格蘭隱密島嶼之上，遺世而獨立的「吉拉JURA酒廠」，以「遠道而來，淬釀不凡」的信念，在這片島嶼風土間，編織出熱情極緻的酒香，成就了其國際聲望。自 2020 年開始，吉拉 JURA凝聚著無數品味的愛好者。2023年吉拉雪莉12年推出獨獻台灣的良月吉時禮盒，以吉拉的經典紫色為基調，刻劃著吉拉島的嶙峋輪廓與島嶼區最高的蒸餾器，質感手繪值得珍藏。附送的高雅鑽石威士忌杯，如珠寶般閃耀，無論獨自沉醉，抑或與摯友共享，皆能在月光下閃耀奪目。「吉拉雪莉12年」曾於 2021 年的 ISC 國際烈酒競賽中獲得金牌肯定，融合美國白橡木桶和西班牙赫雷斯（Jerez）頂尖 Oloroso 雪莉桶的精華。香草和太妃糖的芬芳在口中綻放，李子風味與辛香料、橙皮的交融，如一幅自然的傑作，散發出令人難以忘懷的清新甜美，展現出極為豐富的層次變化。同時針對喜好高年份的威士忌藏家，「吉拉18年獨獻台灣特仕版」也於秋季好評回歸。吉拉18年使用美國白橡木波本桶以及法國一級酒莊紅酒桶，孕育出濃郁厚實、餘韻優雅的美妙酒體。以深色莓果為主基調，帶著太妃糖、熱帶水果與木質香調；入口黑巧克力與深焙咖啡交織，些微的煙燻口感提升了整體的層次，品飲者可以在餘韻悠長中，感受吉拉稱霸威士忌發源地英國的不凡姿態。

尚格酒業行銷總監張介怡則表示，將品味與獨特之選獻給最重要人仕，獨獻台灣的「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007」 奢藏木盒禮盒，無疑是表達最有誠意的選擇。坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠於中秋再次小批次推出的「大摩典藏珍稀年份系列第二版 Vintages 2003/2007」系列酒款，以英國皇室徽章的古老傳承慶祝美好佳節。此系列之獨到之處，在於每逢寒冬前夕，大摩首席釀酒師審慎選擇窖藏熟成橡木桶，唯有極致醇厚的威士忌，得以列入「大摩典藏珍稀年份系列」。尚格酒業為讓消費者感到別出心裁，全球獨家呈獻精緻限量木盒版本，讓中秋禮贈更添尊貴風采。

「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007」先於美國波本威士忌橡木桶中熟成，接著將酒液過桶至西班牙Matusalem、Apostoles 和 Amoroso珍稀雪莉桶，以及香甜的瑪莎拉（Marsala）葡萄酒桶等手工嚴選珍稀陳年橡木桶，令風味更加和諧馥郁。起先蜂蜜、現烤的布里歐麵包和香氣濃郁的薑餅蛋糕香氣縈繞；後展現出橙花蜂蜜、香料以及柑橘的層次風味；最終，尾韻在味蕾上留下了甜點、碎薑片和肉桂的芳香印記。精緻黑色木盒中，莫凡迪綠呼應著2007年的珍貴歲月，賦予贈禮深刻的情感。這個系列蘊含了大摩酒廠的傳承與創新，是品味與獨特之選，而限量版本更使其成為極具價值的珍藏，將您的心意透過這傑作佳釀傳遞至親朋好友之間。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)