親子共遊新北商圈 9月份熱鬧上映

新莊廟街挑戰賽暨創意市集、深坑商圈體驗任務送抵用券

暑假結束後是否還意猶未盡？新北商圈9月份持續推出豐富精彩、好玩的活動，就等你來挑戰！新莊廟街商圈9月10日舉辦「暢遊新莊廟街-文武雙全十項挑戰賽」，9月23日到24日推出創意市集；深坑商圈於9月16日至17日舉辦「2023深童飲食、親子體驗任務」。

新北市經發局長何怡明表示，新北市政府推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈自主籌辦活動，為商圈帶來許多人潮及業績。商圈除了連結當地文化，更結合熱門的議題，舉辦適合親子共同體驗的遊程；9月起新莊廟街、深坑以及林口建成商圈接棒推出特色活動，歡迎全家大小一起出遊享受童趣。

新莊廟街商圈以廟宇祈福、文化創意等在地特色文化，9月10日推出親子版「文武雙全十項挑戰賽」，另外9月23到24日還有創意市集活動。林口商圈與醒吾科技大學合作9月16日祭出「林口舊街創新博覽會」，邀請民眾一起發揮創意，提出創新經營模式或商品提案，同時當天還有Cosplay比賽以及ACG樂團表演。

9月16至17日「2023深童飲食、親子體驗任務」活動，深坑商圈結合豆腐DIY課程及親子大地任務，包含「玩轉茶葉」、「紙飛機」及「逆走而上」等關卡，凡完成課程或任務即發送50元商圈抵用券，可至商圈會員店家消費；其中豆腐DIY課程每天限量20人參加，活動採線上報名網址（https://forms.gle/P3236Paj1whd17z78），親子大地任務可線上報名或至活動現場服務台報名。

新北市府將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，提供民眾更多元的文化體驗，各商圈活動將持續推出。更多活動資訊詳洽新北經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或「來趣新北金發局」臉書查詢。