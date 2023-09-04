高C/P值的送禮首選橡木桶洋酒精品佳釀中秋禮盒隆重登場超值贈禮大方送
「皎月恆久遠，情意永流傳」。對國人而言，中秋節是僅次於春節的重要傳統節日，時逢中秋將近月漸圓之際，除了親友團聚烤肉、吃月餅、賞月外，不免俗地還是要送禮維繫彼此的情誼，此時，高雅名貴的精緻好酒絕對是一展情意的上上之選！成軍超過三十年的「橡木桶洋酒」今年中秋又帶給消費者滿滿的驚喜，即日起陸續推出世界各國的精美禮盒，全新設計質感絕佳，更有頂級限量威士忌、香檳，葡萄酒等多樣選擇，無論您是初次送禮的新手抑或窮盡招數的送禮老江湖，都能面面俱到，送到對方心坎裡。
為了回饋消費者們的支持，橡木桶洋酒也規劃了超值贈品，只要消費滿3600元就送精緻保冰袋，購買指定禮盒品項更直接大方送您蘇格蘭冠軍啤酒「英力士‧根」！此外，更有讓消費者發揮創意、物超所值的DIY自組禮盒，提供給送禮者貼心的客製化服務，以及更豐富多樣的選擇，方便公司行號或個人依預算消費選購，讓您一次備齊，不必再為此奔波苦惱。
橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，中秋檔期是僅次於春節的送禮旺季，雖說近年受烏俄戰爭、國際貿易戰與氣候衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍超前部屬為消費者提前備貨，讓酒迷們盡情享受佳節歡慶氛圍。其中許多珍稀威士忌皆引人注目，比方位於蘇格蘭格蘭利威河谷，都明多TOMINTOUL的「1976斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌」；全球獨獻台灣、紀念橡木桶三十週年的「Lauder’s勞德30年雪莉蘇格蘭威士忌」；法國夏朗德省的扛霸子、KINGSPIRIT的貴族佳釀「皇家四寶鷹王威士忌」；在西班牙熟成、獨創雪莉桶新概念的「NOMAD諾曼雪莉三桶10年珍藏威士忌」，每一款都是威士忌行家們引頸期盼的珍品，送禮抑或收藏都非常適合。
除了威士忌之外，橡木桶洋酒的中秋酒禮更囊括葡萄酒、白蘭地、日本酒等世界名廠美酒：有「波爾多第一品牌」威名、羅斯柴爾家族傾注頂尖釀造工藝的摩當卡地Mouton Cadet；被尊稱為「酒中法拉利」、座落法國干邑頂級大香檳區、近八百年歷史的法樂檳Frapin；英國皇室御用、連續120年獲頒為王室認證供應商的蘭頌Lanson；融合得天獨厚的風土與施華洛世奇DNA的諾頓Norton；以醇美的原汁原味培養眾多忠誠擁護者的鶯宿梅Ohshukubai等。
更多超值人氣佳釀，請親臨全國橡木桶洋酒門市，或上橡木桶洋酒官網http://www.drinks.com.tw/查詢。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)