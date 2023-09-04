史瓦帝尼國際商展 貿協帶臺灣業者開拓非洲南部市場

外貿協會受外交部委辦，疫情後首度於今（112）年9月1日至10日於「史瓦帝尼國際商展」（Eswatini International Trade Fair，EITF）設置臺灣館，帶領京聯科技等10家系統整合商、無線通訊產品、金屬五金產品、家庭用品等領域之優質業者拓展史瓦帝尼及非洲南部市場。

此商展是史國最大的綜合性商業展覽，展示各類商品和服務，包括電信服務、農產品、食品、飲料、服裝、紡織品、電子產品、建築材料、汽車、機械、醫療設備等，甚受非洲南部矚目。本屆吸引超過來自史瓦帝尼、南非、賴索托、辛巴威、印度、馬來西亞、阿聯酋以及臺灣等近百名業者參展，10天展期參觀者預計將逾一萬名觀展者。

外貿協會表示，臺灣館於9月2日下午由史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）與我駐史瓦帝尼大使梁洪昇共同剪綵開幕，出席開幕貴賓包括親王古杜札（Prince Guduza）、商工暨貿易部部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）、史國投資促進局（EIPA）執行長姆果美足魯（Sibani Mngomezulu）、貿協約翰尼斯堡台貿中心主任徐子婷等，並逐一參觀我參展企業攤位，由京聯科技、伊利諾企業、眾徠科技、維多麗亞公司與萊恩凱特公司等5家業者解說其展品特色。史國國王對於萊恩凱特公司的多功能清潔劑感到驚奇，並表示在史國極具發展潛力。

史國農業部次長席美浪Sydney Boy Simelane（右3）參訪臺灣館參展企業攤位。圖／貿協提供

本展展前經駐史瓦帝尼大使館宣傳，史國農業部次長席美浪（Sydney Boy Simelane）、南非駐史國大使館政治組參事載曼（Wouter Zaayman）等皆於開展首日造訪臺灣館。史國企業對伊利諾企業的多功能摺疊推車詢問度極高。業者皆表示藉由此展覽平臺，可促進臺史產業交流合作，有效提升臺灣產品在非洲南部的能見度及形象。

本屆臺灣館參展企業的產品創新先進，例如京聯為遠端冷鏈監控管理方案，提供安全可靠的冷凍物流儲存服務。眾徠科技有限公司為無線通信設備製造產業之全球領導業者，長期深耕無線網路安全設備與無線通信產品。該等產品買主詢問極高，臺灣館門庭若市，並搭配鳳梨酥試吃體驗吸引民眾參觀，獲得參展業者肯定。例如臺灣館參展業者中有已與史國電信公司（Eswati Mobile）建立合作關係，也希望透過參加史國際商展，打開品牌知名度，並尋求新的合作商機。

根據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2022年我國對史瓦帝尼貿易額為1,614萬美元。其中，我國對史國出口1,017萬美元，進口597萬美元。我國對史國主要出口產品包括：電子零組件、機械設備、化學品、紡織品、鞋類等。我國自史國進口主要產品包括：棉花、葡萄柚、柑橘類水果、乙醇酒精、水泥等。業者可多加利用外貿協會海外展團活動，拓展全球市場，歡迎至台灣經貿網（www.taiwantrade.com.tw）查詢。