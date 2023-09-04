芳醇佳釀舉頭邀月「格蘭父子」旗下精選酒款邀您一起品酩佳釀醉心圓滿慶中秋

一年一度象徵祝賀歡慶、相聚團圓的中秋佳節即將到來，在此溫馨熱鬧的節日裡，親朋好友共享芳醇佳釀，舉頭邀月，展現情誼深厚之際、更別具風雅品味。格蘭父子攜旗下熱銷精選酒款，推薦一系列各具風味的中秋品酩酒款，無論是中秋不可或缺的BBQ、與三五好友聚會小酌，溫馨的家庭聚餐、亦或是商務餽贈送禮，都以最適合的酒款，呼應歡聚的真心時光，共享交心時刻，讓相聚的中秋時刻更加醉心圓滿。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，無論親友間或商務場合，精心挑選一份禮物傳達對中秋佳節的祝福，展現出真摯情意與獨到品味，「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」絕對是中秋送禮的最佳首選。這款傳奇首席調酒師大衛史都華最引以為傲的代表作之一，他私心最喜愛的酒款；歷年參加各種國際烈酒競賽，連續六年獲得金獎殊榮，成為得過最多次最高首獎的酒款，可見其風味的卓越非凡。「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」，精選來自葡萄牙、熟成過高年份波特酒的橡木桶進行過桶，在傳統橡木桶中熟成21年，酒液更添醇厚、圓潤，在百富經典特色之上，風味更加飽滿、層次豐富，帶有成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，口感猶如奶油絲綢般的滑順尾韻悠長，優雅的感受熟果蜜境。

美酒佳餚慶團圓，中秋親友聚餐，柔順的「Glenfiddich格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」為餐桌上溫馨的氣氛融入一絲馥郁的酒香，由首席調酒師率先使用的先進技術釀造而成，並藉由蘇羅拉融合桶(Solera Vat)神奇的轉化魔力為它添加溫潤的辛香料風味。金銅色的酒液散發出香甜石楠花蜜與香草軟糖般的綜合迷人香韻，融合濃郁的果香。 絲綢般的滑順口感，散發雪莉橡木桶、杏仁糖、肉桂與薑融合而成的多層次風味，濃郁而圓潤。酒精濃度：40%、建議售價：1650元。業者提供

而象徵著團圓與慶賀之意的中秋，與家人共享一頓美好的晚餐是不可或缺的。則推薦柔和順口，賦有濃烈香氣，為餐桌上溫馨的氣氛融入一絲馥郁酒香的「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」，團圓佳節，邀請至親好友舉杯邀月，共享人生最珍貴的醉心時刻。「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」以開創性的蘇羅拉融合桶(Solera Vat)精心打造，柔和順口。蘇羅拉融合桶誕生靈感來自西班牙和葡萄牙的雪莉酒酒窖，是以純手工打造的橡木桶，自1998年啟用以來，桶中始終保持著至少半滿的威士忌。歐洲雪莉橡木桶和美國橡木桶為威士忌注入了香氣與風味，接著藉由蘇羅拉融合桶的神奇魔法調和香氣，為它添加溫和辛香料、蜂蜜和濃郁果香，堆疊出豐富層次。香甜石楠花蜜、香草軟糖的迷人香韻與濃郁的果香縈繞，搭配絲綢般滑順口感，讓相聚時光更顯珍貴。

中秋賞月BBQ必備，「Hendrick’s亨利爵士琴酒」陪您沁涼愜意賞月圓。堪稱史上工序最複雜的頂級琴酒，蘊含濃郁迷人植物香味，與杜松子，小黃瓜，胡萎絕妙合諧，並將紫羅蘭和玫瑰花瓣的香氛層層封存，形成入喉滑順，完美搭配植物清香的絕妙口感；啜飲品嚐之後，迭有複雜的氣味延伸，淡淡地柑橘和杜松子味，透著細緻清爽的小黃瓜和玫瑰香氣在口中四溢。酒精濃度：41.4%、建議售價：1330元。業者提供

另外，隨著近幾年Outdoor風潮盛行，戶外烤肉已成為許多人慶祝中秋精心準備的儀式感之一，「Hendrick’s亨利爵士琴酒」的植物風味，正是這些戶外體驗的完美搭檔，植物清香的絕妙尾韻，獨一無二的細緻清爽的小黃瓜和玫瑰香氣，就猶如一場與自然的邂逅。無論是在郊外露營、戶外舉辦燒烤派對，配上一杯清新沁涼的亨利爵士Gin Tonic，伴著微風，這個中秋讓亨利爵士引領您走進一場與自然和諧共鳴的美好時光。亨利爵士琴酒堪稱史上工序最複雜的頂級琴酒，手工小批次生產，其蘊含濃郁迷人的植物香味，優雅的杜松子、清新的小黃瓜，以及獨特的胡萎，相互交織出完美和諧的組合，並將紫羅蘭和玫瑰花瓣的香氛層層封存。入喉滑順細膩，在口中散開的清新草本香氣，堆疊出清爽、優雅和諧風味，盡顯亨利爵士琴酒清新細緻、恬淡迷人的特質。

中秋連假麻吉歡慶，「Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌」與你享樂助興嗨派對。精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠，使用首次裝填的美國波本橡木桶進行熟成；從3家酒廠精選各9個橡木桶的原酒，放進融合桶進行最後3-6個月的熟成，賦予其豐富獨特的滑順口感、並散發濃郁香草味的輕盈酒體。酒精濃度：40%、建議售價：830元。業者提供

中秋連假時刻，更少不了和三五好友揪團狂歡一翻，一同歡樂慶祝，更添情誼。只要是朋友聚會場合，氣氛對了就來瓶「三隻猴子三重麥芽威士忌」，喝法自由、不受拘束，不論是純飲或是加入薑汁汽水、蘇打水調製，或是依照自身喜好調配濃淡，這個中秋節和好友們一起特製自己的中秋猴子調酒，和三隻猴子一起將節慶氣氛嗨翻天。「三隻猴子三重麥芽威士忌」不強調產區、年份及酒廠間的風味差異，在保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程下，精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠各9個橡木桶的原酒融合熟成。多元喝法都可以呈現出其豐富獨特的滑順口感及濃郁香草香氣，「想怎麼喝！就怎麼喝！」，品飲不同風味、有趣多變化，讓您盡情享受三隻猴子豐富多層次的風味和口感。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)