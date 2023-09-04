行走的雪莉桶年度最佳酒廠終身成就雙獎殊榮「格蘭花格」為中秋贈禮加持送禮更添誠意

中秋佳節即將到來，迎接疫情後首個秋節，與親友歡聚的氣氛洋溢，透過贈禮向親友長輩表達敬意，更能傳遞真心實意的祝福與溫暖。傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的「格蘭花格單一麥芽威士忌」，以其完整的年份產品、豐富的原酒和老酒窖藏獲得無數威士忌愛好者的肯定。其中首推盛裝於台灣限定發售的藍色精緻木盒中，高貴不貴的「格蘭花格25年」，獨享尊榮大氣，最能彰顯送禮者的卓越品味。另外一款「格蘭花格15年」，由Oloroso雪莉桶所賦予的濃郁醇厚，果乾甜美，餘韻十足，最適合做為秋節歡聚佳釀。

總代理隼昌公司總經理鄭國隆表示，今年，格蘭花格酒廠獲得二項威士忌界的至高榮譽，其中掌舵者家族傳人John Grant榮獲「Spirit of Speyside 終身成就獎」的殊榮，並且格蘭花格三度獲得「年度最佳酒廠」的肯定，這二個獎項不僅說明了格蘭花格酒廠在蘇格蘭威士忌界中屹立不搖的地位，更肯定了格蘭花格酒廠「雪莉工藝 六代家傳』的美好風味。在一年一度的重要節日中，選擇格蘭花格25年與15年單一麥芽威士忌，兼顧了送禮的裡子與面子，更在雙獎加持中，為這份禮物增添十足的份量。

中秋聚會佐餐首選，雪莉經典、濃郁醇厚的「格蘭花格15年單一麥芽威士忌」金琥珀色澤的酒液，雪莉桶帶來複雜豐富的風味，有著濃郁的葡萄果香，奶油糖的甜香，以及絲絲的果乾氣息。入口飽滿而深邃的口感，麥芽與雪莉桶的風味交織，有著太妃糖的甜香，尾韻悠長而甜美。酒精濃度: 46%，建議售價：1970元。業者提供

其中，盛裝於台灣限定發售的藍色精裝木盒中的「格蘭花格25年單一麥芽威士忌」，擁有蜜香、堅果和溫柔木質調性，在豐富柔順且酒體飽滿的口感中，柑橘果香與淡辛香料的交織成迷人風味，和絲絲細緻巧克力香氣一同在口腔中延展；高年份特有的優雅與深度，隨著悠長的尾韻完滿了感官。，禮盒尊榮大氣，彰顯卓越品味；盒身上繪有六條彎曲的水流，代表著斯貝河蜿蜒流經酒廠的路線，也呼應品牌六代家傳的豐富底蘊。做為中秋佳節禮贈選擇，充分展現送禮者的品味與心意。

而中秋聚會佐餐則首選，雪莉經典、濃郁醇厚的「格蘭花格15年單一麥芽威士忌」則是一款極具代表性的雪莉桶威士忌，以六代家傳直火蒸餾工藝，提煉出厚實酒體並在Oloroso雪莉桶中熟成。15年的歲月，賦予了酒液濃郁醇厚的迷人風采，濃郁葡萄果香、奶油甜香和絲絲果乾氣息，入口即感受到飽滿而深邃的口感，太妃糖的甜香在尾韻開展，展現麥芽與雪莉桶悠長而甜美的交織風味。46%酒精濃度畫龍點睛的令尾韻更加悠長，引人入勝。醇厚的酒體，中秋聚會搭配各式菜餚都相當合適；雪莉果乾濃郁甜美的風味，與月餅一同品嘗更能畫龍點睛，充滿了款待誠意。

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