台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳 祭出海葵平安日限定活動

台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳祭出海葵平安日限定活動，身分證對中『1、4、7、2』 或姓名與海、葵同音飯店Buffet 最高現折600元，純四碼數字組合獨享5折。海葵颱風襲台，打破自2019年8月24日白鹿颱風登陸以來，1,472天後颱風再次登台的紀錄。台中市宣布今日(9月4日)停班停課，許多民眾趁颱風假到百貨逛街、看電影，飯店餐廳更是民眾們颱風天用餐首選。台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助Buffet特送上海葵平安日限定活動，要讓颱風天外出用餐的顧客平安用餐還能再享優惠。

台中裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，「颱風天許多餐廳都跟著休息，就連外送也暫停服務，因應顧客住房與用餐需求，飯店仍維持正常營運供應餐食與服務，並提供給颱風天外出用餐的顧客一個安心用餐的場域。』溫莎咖啡廳祭出海葵平安日限定活動 。

內容：一、身分證字號上有1、4、7、2，或者中文姓名有“海”跟“葵 或同音字，每中一個字可折100元，六個字全中最多可折抵600元，數字及文字不可重複，僅計算一次。二、身分證字號只有1、4、7、2，四個數字組合，而無其它數字，即可獨享5折。三、須另加原價一成服務費，此優惠不包含學童及幼童，以成人計價，並不得與其它優惠同時併用。官網：https://www.windsortaiwan.com

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