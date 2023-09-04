摯友共度月圓歡聚時刻「蘇格登中秋轉杯藏月組」限量上市

一年一度的中秋佳節正是與親朋好友相聚慶祝的時刻，在這歡樂的時光肯定少不了經典佳釀為之點綴。今年蘇格登特別推出中秋限量贈禮「蘇格登中秋轉杯藏月組」，為月圓團圓時分帶來滿滿新意，在品嚐香醇金黃色酒液時，輕輕轉杯為歡聚時光增添別出心裁的趣味。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，蘇格登於中秋前限量推出的「蘇格登中秋轉杯藏月組」，只要於活動期間至指定菸酒專賣店或大賣場選購蘇格登經典Glen Ord系列酒款達指定金額或數量，即可獲贈「蘇格登中秋轉杯藏月組」乙套。套組外盒採用精緻深色質感木盒，內含兩只蘇格登轉轉杯和一枚酒嘴。兩只轉轉杯為聚會輕鬆帶來無限新意和趣味。輕巧易旋轉的杯子，帶著Logo的杯身既可做為轉盤箭頭，也可以是盛裝酒液或遊戲道具的容器，輕輕一轉盡是驚喜；非常適合拿來玩抽籤或隨機摸彩遊戲；人多時候更可利用轉轉杯可旋轉指定的特性來當分隊道具，令過程更增添刺激和趣味。而精美酒嘴、能貼合多種酒瓶口，用於穩定控制流出的液體量，讓美酒喝起來更加醇順。蘇格登中秋轉杯藏月組多樣的玩法能在各式相聚場合中帶來歡樂，拉近你我距離，讓歡聚時刻中每分每秒都是令人回味無窮的瞬間。

珍稀貴腐甜白酒桶過桶，醇美香甜為聚會必備的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」。濃縮南法陽光的深金色酒液，展現如蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣，融合令人垂涎的蜜桃、香梨、檸檬、柑橘，酸甜的水果風味。如絲綢般柔滑綿密的堅果奶油口感，層疊在口中綻放的水果乾、橘子果醬、糖果的甜美，尾韻留下耐人尋味的香料氣息。建議售價:1,680元。業者提供

超卓緩釀工藝，造就極致優雅豐醇的「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，耗時使用「長時發酵」、「緩蒸慢餾」以慢工藝於浩瀚威士忌製成領域中，探索出神入化的工藝組合。淬鍊出極具風格特色與代表性的大師享譽之作。夏季甜瓜、柑橘香甜與玫瑰清香交織而成，為濃郁珍釀帶來一股細緻優雅卻豐富口感，風味優雅卻多變細膩，且猶如茶般不斷回甘，連女性都能輕鬆享受，為歡聚時刻賓主盡歡首選。蘇格登15年單一麥芽威士忌與風味鹹鮮且充滿個性的菜餚最合適，如烏魚子、燻鮭魚起司等。建議售價:2,080元。業者提供

獨創三桶工藝，極致雪莉醇順風味的「蘇格登12年單一麥芽威士忌–醇雪莉桶版」。大膽使用「訂製養桶工藝」打造第三西班牙雪莉桶，開啟無邊界的雪莉豐味想像。馥郁甜美的梅李、巧克力氣息、與蘋果甜香在鼻尖縈繞多層次的雪莉豐味，猶如佛朗明哥裙襬，層層綻放蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版。明顯的木質與單寧味適合與油脂豐富的肉類或紅燒類料理佐搭，而其飽含層次更迭的雪莉酸甜豐味，同時也適合與巧克力或焦糖風味的甜點搭配，創造更回甘綿延滋味。建議售價:1,400元。業者提供

蘇格登Glen Ord系列酒款來自於蘇格蘭Glen Ord酒廠，堅持最古老的傳統手工釀造工藝。不計時間的耗費，曠日廢時只為追求完美平衡與呈現麥芽的精髓，造就入口的每一滴酒液皆是時間萃取出的美好。其中獨獻台灣的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，更是臻選來自法國波爾多蘇玳產區的珍稀貴腐甜白酒桶過桶熟成，貴腐酒天然的濃縮香甜風味與清爽馥郁的水果香氣，清爽甜潤的口感搭配上中秋節涼爽的天氣，在皎潔的月光下品嚐在合適不過。

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