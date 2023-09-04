致敬時代淬煉成就不凡Johnnie Walker「藍牌見賞中秋」與「XR 21臻釀映月」禮盒共慶珍醇明月韶光

月圓人團圓，一年一度的中秋佳節時分，除了享受歡聚的溫馨時光，也是贈禮表示心意的絕佳時機。今年中秋，Johnnie Walker獻上「藍牌見賞中秋禮盒」與「XR 21臻釀映月中秋禮盒」，以歷經長年累月淬煉而成的跨世紀工藝之作，結合全新的中秋限定概念禮盒，沉穩優雅，氣場十足，適合獻禮致敬各個領域之中，經得起時間考驗、歷練豐富的佼佼者。

J ohnnie Walker藍牌無與倫比的豐富層次，一入口，舌齒之間便充滿榛果、蜂蜜、雪莉酒香與柳橙果香，接著是隱約的薑味、金橘、檀香木與黑巧克力香味，濃郁的蜂蜜甜味最先湧現，伴隨淡雅的胡椒與乾果味道，最後是柔和的煙燻味，完美平衡的風味組合，餘韻繚繞不絕餘口。「藍牌見賞中秋禮盒」內另附高級威士忌杯兩只。建議售價:5,800元。業者提供

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie） 表示，一萬桶酒藏中，只有一桶能呈現Johnnie Walker藍牌不凡的獨特風味，堪稱是萬中選一的頂級珍釀，精選蘇格蘭最出色的威士忌調配而成，蘊含來自傳奇酒廠封存40年的珍稀酒液，匯聚繁複八維層次風韻，入口先是湧現蜂蜜、榛果與雪莉酒香，隱約浮現的黑巧克力與檀香木伴隨著淡雅胡椒與乾果味，尾韻帶出柔和的煙燻香氣，豐富無窮的風味就像波浪般層層推疊出一場精彩的味蕾饗宴，口感如絲綢般滑順，深藏不露，令人流連忘返。Johnnie Walker藍牌「見賞中秋」中秋禮盒以神秘深邃的湛藍象徵探索未知宇宙的道路，祝福每位受禮者永遠敢於突破已知、探索未知，成為一名追逐星辰的探索者，就像Johnnie Walker藍牌不斷跨出舒適圈，持續在工藝調和技術與風味上追求卓越的精神與決心，成就了每一滴Johnnie Walker藍牌無可取代的絕世佳釀，盒身佈滿圓月、星象與羅盤等元素應景中秋佳節氛圍，另附高級威士忌杯兩只，舉杯共酩醇厚情誼。

Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌深邃閃耀的琥珀色，溫暖的煙燻味包覆著蜂蜜甜味與香料味，柑橘、熱帶成熟水果與焦糖的香味相互交織，並帶有煙草和葡萄乾的風味，綿長滑順的餘韻，既複雜又迷人，無盡的細膩味道巧妙交織，成就無窮無盡的醇郁餘韻。「XR 21臻釀映月中秋禮盒」內另附造局者杯一只。建議售價:3,099元。業者提供

而Johnnie Walker XR 21年蘇格蘭威士忌，則是一款為了向特別時刻致敬而生的威士忌，以Walker家族第三代傳人Alexander Walker二世當年的親筆配方為靈感。以三維立體工藝再現絕世珍釀，第一維度融合消逝酒廠珍稀酒液；第二維度臻選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌；第三維度以立體調和工藝，喚醒陳釀。歷經光陰淬煉，交織出無限綿延的馥郁風味，一入口，溫暖的柑橘味裹著蜂蜜甜味與香料味撲鼻而來，熱帶成熟水果與焦糖的香味接著圍繞在唇齒間，最後帶出煙草和葡萄乾風味，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，酒體呈閃閃發耀的琥珀色澤，盛裝在精巧多面切割的瓶身顯得格外尊爵不凡。「XR 21臻釀映月中秋禮盒」以雅緻皎月妝點盒身，簡約內斂更顯氣勢，另附造局者杯一只，獨家三維立體工藝融合相聚之心，在這特別的時刻致敬彼此之間特別的情誼。

Johnnie Walker以無比珍稀的絕代佳釀，與你一起款待身邊每段宛如美酒般越陳越香的情誼，也為彼此在各自領域卓越群倫的成就舉杯喝采。活動期間凡持未開封之藍牌或XR系列公司貨商品，即可加價購享尊榮訂製臻璽禮讚的客製化刻瓶服務，一筆一畫刻上最誠摯的心意，為重要的人獻上一份絕無僅有的禮物，詳細活動辦法請上Johnnie Walker官網查詢 ： (https://sdlxengravingservice.johnniewalker.com.tw/)。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)