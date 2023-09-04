臻藏每滴印象凝聚精彩時刻許光漢詮釋「麥卡倫」堅持與時光淬煉的極致完美

源以「堅持」與「時間」的堆疊積累，「麥卡倫單一麥芽威士忌」以百年傳承的釀酒工藝、100%自然酒色以及自家完整的雪莉橡木桶供應鏈享譽全球，而在每滴極致臻釀的背後，不僅經歷橡木桶中長時間的熟成等待，更乘載著傳承近2世紀的釀酒工藝，為見證麥卡倫「雪莉王者」在時光淬鍊的臻峰時刻，麥卡倫日前發表由雪莉王者形象大使許光漢親身演繹的全新形象影片，許光漢以「該成為怎樣的演員？」作為破題，透過不斷的自我對話與沉澱，歷經時光堆砌、情緒醞釀靜待熟成，以成就嶄新的靈魂，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致，造就無與倫比的極致臻釀。而在成就完美的愜意時分，營造完美儀式感，淺嚐一口麥卡倫，盡享極致臻釀深入心坎的美好。

堅持在框架中尋求突破的麥卡倫雪莉王者形象大使許光漢，於成就完美的愜意時刻，淺嚐一口麥卡倫，享受極致臻釀深入心坎的美好。業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，麥卡倫雪莉王者形象影片以「臻藏每滴印象」為主軸，體現麥卡倫對於時光與工藝的堅持，其專注打造自家完整的雪莉橡木桶供應鏈，自歐洲紅橡木的種植、選材到橡木桶製程與威士忌釀造，過程需要長達至少118年的等待，才得以成就一瓶「麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌」。

麥卡倫雪莉王者形象大使許光漢指出，每一個作品背後，皆是無數時光的淬煉與堅持，才得以成就完美。業者提供

而獲邀擔任麥卡倫雪莉王者形象大使的許光漢則表示，每一個作品背後，皆是無數時光的淬煉與堅持，才得以成就完美。在成為演員這條路上，為好作品努力前行，汲取角色中的各種面貌，堅持在框架中尋求突破，希望每部作品皆觸動人心，即是最大的成就感來源。當完成一部作品，獲得觀眾的喜愛和肯定時，無論對劇組、觀眾或是在演藝這條路堅持不懈的自己，都讓我充滿無盡的感謝。而在這愜意的情境下，我喜歡淺嚐一口「麥卡倫」，營造完美的儀式感，享受極致臻釀深入心坎的美好，與麥卡倫一起共度無與倫比的榮耀時刻。

麥卡倫與許光漢完整形象影片，請造訪連結：https://youtu.be/QaQfhcpbk-A

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