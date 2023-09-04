HIB翕相創刊 以影像延續紙本媒體的力量

⟪HIB翕相⟫Global Hakka Photography Magazine全球客家攝影雜誌，為國內第一本以客家視角發行的中英語雙語攝影專業雜誌，世界客家博覽會營造臺灣為世界客家的交流平台，作為國內重要的公共媒體，客傳會透過廣播及網路傳播客家語言文化，更關注紙本報刊雜誌越來越少人購買的現象，董事長陳邦畛認為應以積極行動來延續傳統紙本媒體的文化使命，並順應時下人手一機讀圖正夯的潮流，以攝影雜誌與世界、與新世代、與觀眾見面，透過影像表達與時俱進的客家。

⟪HIB翕相⟫ ‎創刊號的發行，標誌了一場跨世代的客家文化與當代攝影與藝術融合的盛宴。雜誌的創刊，首先要面對資訊爆炸的當代，「客家」越來越難以定義，對於讀者、年輕世代而言，語言不再是認識客家的唯一方式，因此創刊號以攝影作為溝通媒介，期能突破傳統框架，以影像的衝擊來鬆動、改變既有的客家刻板與認識客家方式。

攝影雜誌整合紙媒傳統形式與視覺傳播的特質，以作品展現圖像、攝影家的世界觀及創作理念，大開本的設定讓影像能充分展現，也為讀者帶來紙本閱讀影像的新體驗，雜誌能成為跨領域創作對話交流的視覺藝術平台。

專題選題橫跨元宇宙數位創作、歷史影像等跨世代的內容採編，由總編輯劉躍與靜慮藝術團隊執行，⟪HIB翕相⟫（客語：hibˋ siong）聯結老中青三代的藝術與影像工作者，雜誌成為後生表現活力、創新的舞台，在內容深度上則透過資深創作能量賦予影像人文內涵，多股力量下豐沛又創新的新客家。創刊號專題囊括新生代藝術家登曼波與演員王渝屏、青年攝影家汪正翔、余梓勤、黃弘川、潘怡帆，及深耕影像藝術培育的黃建亮導演，與以VR聞名國際的黃心健導演等逾100張影像作品與廣大的讀者面對面。