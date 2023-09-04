專利創意結合永續風潮 貿協日本消費品大型拓銷團商機滿滿

經濟部國際貿易局和外貿協會籌組的「日本消費產品大型拓銷團」今（2023）年已邁入第28年，本次由貿協秘書長王熙蒙親自率領81家逾130位臺灣業者赴日本福岡、大阪及東京3地與日商洽談，拓銷產品符合日本市場四大趨勢，包括智慧科技3C產品、節能減碳綠色永續SDGs產品、高齡銀髮照護產品及重視健康的機能性保健品，現場買主詢價不斷、交流熱絡。9月1日洽談會圓滿結束，3站共吸引1,453家日本買主到場，包括日本最大家具用品通路商宜得利、蔦屋書店，大丸百貨、近鐵百貨、港南商事（Home Center港南）、IRIS OHYAMA、丸紅商事等大型買主，本團3站共創造9,158萬美元的商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，根據多項數據顯示日本經濟正積極復甦中，其一為依據日本內閣公布的2023年4～6月日本國內生産總值（GDP）計560.7兆日圓，創歷史新高，較去（2022）年同期增長6%。再者，日本股市今年以來漲勢凌厲，日經指數創下33年來新高點。此外，工會團體協商企業調薪的「春鬥」亦創下30年來最大加薪幅度，種種跡象顯示日本市場已經迎來復甦後的蓬勃商機。

2023年日本消費產品大型拓銷團共81家企業參加，其中超過半數共計45家企業擁有專利，以創新設計與符合永續風潮的產品吸引眾多日本買主洽談。圖／貿協提供

「2023年日本消費產品大型拓銷團」81家參團企業中多達45家擁有多項專利，例如充電同時可自動備份手機資料及記憶卡上鎖的智慧3C專利產品；不用再買新瓶罐，可自然水解的專利包膜濃縮液，加水放入瓶罐中就可使用的洗衣精；針對乳癌患者設計符合人體工學的專利內衣等，各項新奇的創意產品都吸引買主目光。此外，本次到場買主特別關心產品是否符合安全、安心、環保這三大原則，例如能讓小朋友放心安全使用的富樂夢無毒橡皮擦、無添加塑料的昶億科技竹纖維餐具、友善環境的清淨海清潔補充膠囊等特色產品皆獲買主青睞，其中日本知名的港南商事（Home Center港南）正在與清淨海公司洽談兩個40呎貨櫃的訂單。其他如初次參加的貓特蘭提斯的寵物用蓬鬆粉受福岡大型寵物產品通路商青睞；專營小學文具用品市場的和歌山S商向盈昕企業洽談9萬5千組小學用文具；台祥茶葉公司也正獲日本區域型超市洽談臺灣茶葉禮盒採購，多家企業表示收穫滿滿，後續訂單可期。

貿協籌組的日本大型拓銷團多年來在日本業界已建立良好口碑，被許多知名日商列為每年固定採購管道，睽違3年恢復實體舉辦，這團可說是今年前往日本拓銷的首場大型活動，王熙蒙表示，希望本拓銷團的成功能讓臺灣與日本的商業合作如同臺日友誼一樣長久，更像SDGs（Sustainable Development Goals）理念一樣永續。而今年11月經濟部和貿協亦將前往東京辦理首屆的日本臺灣形象展，可望將臺日經貿關係推向高峰。

隨著各國市場逐步恢復，貿協也持續辦理實體拓銷活動，除了日本外，在新南向國家除了臺灣形象展，也辦理各項拓銷團和商機日，例如：東南亞內需拓銷團、東南亞供應鏈重組商機團、東協紐澳商機日等，拓銷國際市場不間斷，詳細活動資訊可上活動網頁查詢（https://events.taiwantrade.com/）。