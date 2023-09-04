台灣夫妻檔 巴黎啟動第二人生

瑪黑區開文青麵包店「Petite ile」 台味結合歐式麵包征服法國人味蕾

本業和烘焙八竿子打不著關係的王之亞及莊柏宣，年屆40決議開啟第二人生，不只前往法國廚藝學校學習烘焙，更大膽舉家移居巴黎，在美食一級戰區瑪黑開起麵包店「Petite ile」，以傳統歐式麵包讓在地人打開心防後，加碼台味勾勒遙遠東方「小島」上的飲食脈絡。

座落於巴黎瑪黑區有間烘焙坊「Petite ile」，出於台灣夫妻檔王之亞和莊柏宣之手，在麵包及甜點遍佈滿街的城市引領獨特風潮。「Petite ile」為「小島」的法文，象徵著創辦人生長的台灣，也代表著一顆顆各自精彩的麵包，期望透過細膩巧思，為巴黎餐飲文化點綴多元風味；發揮創辦人各自工藝及工業設計背景，以烘焙作為媒材，向世界展現血脈裡流著的職人精神及餐飲理念。

台灣夫妻中年轉業 巴黎一圓烘焙夢

出自劇場及工藝設計背景的王之亞，多年深耕舞台後台及服裝專業，同時鑽研皮革金工技法，在40歲時決意跳脫產業，將設計藝術巧手發揮至烘焙專業。於2018年赴歐洲頂尖烹飪培訓學院，斐杭狄法國高等廚藝學校，參加了半年的密集課程，與來自世界各地的職人齊聚，向法國大師學習傳統烘焙要領。回台後將家裡改造成了麵包實驗室，在一年之間不斷地精進手藝，為了夫妻共同的「烘焙夢想」。2020年底在全球疫情爆發前王之亞及莊柏宣離開了家鄉，來到了烘焙頂級殿堂的法國，兩人對自己許下了期許，要成功就要在最高標竿的巴黎一級戰區成功！

「Petite ile」創辦人王之亞及莊柏宣。圖／Petite ile提供

傳統漁鋪 變身文青打卡麵包店

抵達巴黎即面臨到了漫長的封城，整整一年仰賴著網路尋找店面，透過螢幕瀏覽了上千個店舖，終於在2021年選定了店點，開啟一年多的籌備計畫。座落於瑪黑的店面原為傳統漁鋪，為工業設計及室內設計背景的莊柏宣發揮專業，著手繪製設計圖，突破語言的限制，與設計師一筆一劃共同描繪出店面的樣貌。

喜歡純粹設計的他們，保留了建築百年的石牆，在拆除中驚喜發現歷史悠久的壁紙牆面及鏡子，為了還原建築曾經的韻味，找了修復藝術家，巧妙交融巴黎歲月風采與「Petite ile」簡約視覺。呼應烘焙溫質調的空間使用了許多木質調，門面使用大面窗戶及木頭架構，讓陽光大方撒進店內，空間主軸麵包櫃以圓弧石膏一體成型，圓潤輪廓靜靜呼應櫃內各式麵包，以柔順線條定調「Petite ile」樣貌。

以傳統歐式麵包獲肯定 融合亞洲風味展現台灣魅力

為了贏得當地消費者對於亞洲面孔烘焙業者的信任，「Petite ile」堅持使用手作魯邦種天然酵母，主打各式傳統法式麵包，透過法棍、裸麥麵包、鄉村麵包、可頌等當地生活不可或缺的品項吸引顧客上門。

每天新鮮出爐三十幾種麵包，除了經典品項，也發揮自身品牌特色，用法式烘焙手法呈現台灣元素，創作「Petite ile」特有口味驚豔巴黎。除了法式麵包，店內招牌為芝麻奶酥，以肉桂捲手法製作，將傳統台灣奶酥混入香醇黑芝麻粉、綁入歐式麵團，柔順奶香及芝麻香氣，搭配酥甜口感，堆疊出法國人鍾愛的台歐混血風味。

另外選用台灣歷史重要食物象徵地瓜，作為「Han-Gi」品項風味主軸，使用地瓜泥搭配手作蘋果醬，以烤布蕾手法炙燒表層，將法式甜點融合台式代表性風味。「Petite ile」也以湯種慨念運用魯邦種酵母並加入蜂蜜，以帶有淡淡香甜、既柔軟又彈牙的吐司，反轉歐洲對於吐司乾柴的印象，大受法國消費者喜愛。

一座充滿職人細膩手法及獨特理念的「小島」

這一年半來，「Petite ile」受到了瑪黑熱鬧人潮的肯定，抓準了巴黎的生活步調，精準地迎合法國人早中晚的飲食習性，也成為街訪鄰居每天不可或缺的一份子。期望持續透過雙手，用烘焙呈現更多「Petite ile」的獨到滋味，同時注入更深刻的工藝理念，接續經由家具修復保留巴黎的歷史及文化蹤跡，將職人思維細緻堆疊於品牌各個角落，完整體現王之亞與莊柏宣的「小島」。「Petite ile」地址：8 Rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris, France。營業時間：週三至週六8:30-19:30，週日8:30-14:00。