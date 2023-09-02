觀光局舉辦「好客民宿品牌快閃活動」 體驗好客民宿的熱情

台灣是一座有山、有海、有人情味，充滿自然美景和人文內涵的島嶼，交通部觀光局今（2）日假松山文創園區以「民宿漫遊，首選好客」為題舉辦「好客民宿品牌快閃活動」，將好客民宿體驗帶進城市，民眾可透過現場VR體驗台灣好客民宿多元風格，跟著好客主人的引導重新認識台灣，把旅遊從體驗化為感動。

「好客民宿品牌快閃活動」除了有好客民宿業者帶來自家特色體驗及手作商品外，也透過VR 裝置帶領民眾親臨現場開箱民宿，彷彿置身民宿中。現場規畫好客民宿住宿中的五大情境「在地體驗、文化帶路、悠遊時光、旅人餐桌、特色空間」，邀請民眾近距離感受民宿主人熱情；玩好客民宿線上心理測驗並分享民眾與民宿「速配」測試結果：https://taiwanhost-findtravelbuddy.tw，幸運者就有機會獲得好客民宿住宿券，若無法出席實體活動民眾，即日起至9月30日至活動網站仍有機會參加抽獎。

觀光局於2022年製作的深度好客民宿系列影集也於現場全天候放映，影集邀請金鐘獎得主吳鳳走訪全台精選五間特色民宿，以世界觀眾的角度與民宿主人進行深度交流。有些民宿主人精通茶道、料理，而有些則致力於環保、推廣永續旅遊。除了享受一晚休憩外，更能從主人的待客之道、在地獨特性中，經歷深度心靈之旅，體會民宿主人的生活哲學，以美景和人情味堆疊出層層滋味。活動現場打造視聽空間，讓民眾用不同方式感受台灣「好客精神」，引領民眾前來探索，認識好客民宿標章。

交通部觀光局表示，「好客民宿」為交通部觀光局自全台一萬餘家合法民宿中精選出的民宿，以「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」六大精神為核心理念，篩選出優質民宿，旅客在計畫旅行時，可安排入住好客民宿深度體驗台灣，只要看到「好客民宿」標章，就是民宿的優良品質保證。