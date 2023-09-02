藝術家黃琯予 大地之愛系列展 彰化縣立美術館開幕展出

國際藝術家黃琯予「大地之愛系列」台灣巡迴展8/29日來到彰化縣立美術館5樓A展期至9月10日，訂9月2日下午 2:00舉行開幕儀式，彰化縣文化局長張雀芬、彰化市長室專員李吉發、國際傑人會忠孝會會長陳科仰、國際扶輪3462地區多位社長等，來自政、商、學界、社會賢達及喜愛藝術人士齊聚共同參與開幕式，場面熱鬧，賀喜聲不絕於耳，增添中秋前夕藝術氛圍。

有療癒術家美稱的黃琯予老師，喜愛研究繪畫技術，更擅長用色彩表現出大自然，自然的色彩，將大自然的美，帶進每個人日常生活空間。此次共展出66件作品，畫風多元有寫實，寫意，抽象，具象，溫馨，俏皮，多彩有愛的視覺喜悅，一幅幅療癒人心的創作，激發出人心善的自然流露，透過大自然的色彩，無形中將生命力中的正能量，戰鬥力和愉悅與希望，都在不知不覺中，藉繽紛色彩傳達出來，展現出心靈療癒的正能量波，而生活中繁雜紊亂的腦波，在看畫時逐漸平靜，愉悅並展現新出新的思維，去除了負能量和壓力！

該次展出，非常特別的是，亦有黃琯予老師學生李宗軒的作品，他目前是美國紐約美術大學的學生，創作技巧表現十分優異，李宗軒也是彰化秀傳醫院黃院長的孫子，黃琯予老師覺得這麼優異的作品，應該展現給大眾們欣賞，也為彰化秀傳醫院的醫生、護士及工作人員，多年為民服務的用心，透過最療癒心靈的藝術，給予最棒的鼓勵與支持。

國際藝術家黃琯予「大地之愛系列」台灣巡迴展開幕儀式，佳賓們大合照。 圖/戴辰攝影

國際藝術家黃琯予「大地之愛系列」台灣巡迴展展出作品。圖/戴辰攝影

國際藝術家黃琯予「大地之愛系列」台灣巡迴展展出作品。圖/戴辰攝影

國際藝術家黃琯予「大地之愛系列」台灣巡迴展展出作品。圖/戴辰攝影