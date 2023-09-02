尊享超值臺南之旅美食護照正式發行999元優惠價登場

身兼「大億國際旅行社」總經理暨「台南市餐旅教育協會」理事長周立峯領軍策劃的「台南旅遊美食護照」，2023年9月1日在台南晶英酒店舉行盛大發行記者會，為旅客帶來一場超值盛宴。

這本令人期待已久的台南旅遊美食護照，匯聚了台南超過600家以上知名店家，內容豐富多元，涵蓋臺南古蹟門票、飯店、民宿、溫泉會館住宿抵用券、美食小吃伴手禮兌換券、觀光工廠兌換券、餐飲優惠券、遊艇、露營車優惠券等，全方位滿足每位遊客的心願，甚至超越期待，更令人驚喜的是特別企劃與知名萬國通路攜手合作 ，限量推出價值4,580元的限定版贈品「時尚蜜桃粉隨行收納手提箱」，只要9月1日至5日搶購「台南旅遊美食護照」即可獲得。

崑山科技大學時尚展演事業系的學生以走秀方式搭配「時尚蜜桃粉隨行收納手提箱」精彩展示，9月1日至5日搶購「台南旅遊美食護照」即可獲特別加贈該手提箱。圖/陳宥學

這本「台南旅遊美食護照」的優惠內容價值高達25,000元以上，絕對是來台南旅遊的必備寶典，發行記者會當天更安排崑山科技大學-時尚展演事業系的學生以走秀方式搭配「時尚蜜桃粉隨行收納手提箱」精彩展示，精緻時尚，讓人愛不釋手，絕對超值，現場亦邀請了20多家參與此護照的商圈、店家來展示特色商品。

大億國際旅行社總經理周立峯表示，臺南被譽為台灣歷史文化之都，擁有豐富多元的古蹟和文化遺產。臺南的美食更是令人讚不絕口，各種道地的台灣小吃和傳統料理讓人垂涎欲滴。還有全國最優質的飯店、民宿及最多的觀光工廠和特色景點等。2024年「臺南400」，臺南市政府規劃了包含台灣燈會及文博會、蘭花展等多項大型展演系列活動來和世界交陪，身為觀光產業一份子更應主動積極配合市府向遊客展現台南人的熱情。「台南旅遊美食護照」是由周理事長率領大億國際旅行社團隊積極整合串聯台南在地各旅遊相關產業，策劃1年多的心血結晶所打造出前所未有的超值優惠旅遊工具。

「台南旅遊美食護照」的優惠內容價值高達25,000元以上，絕對是來台南旅遊的必備寶典。圖/大億國際旅行社

台南旅遊美食護照內容涵蓋飯店旅館、特色民宿、溫泉會館、觀光工廠、美食伴手禮、文化古蹟、藝文美學、熱門商圈、戶外景點、休閒娛樂等10大亮點，超過600家店家提供超值優惠。護照內含六大項優惠抵用兌換券，包括6,200元飯店、民宿、溫泉會館住宿抵用券，5,000元美食餐廳餐飲優惠券及溫泉泡湯抵用券，12,000元遊艇、露營車、租車優惠券，4個臺南古蹟門票任選其一，60家美食小吃伴手禮任選其一，14家觀光工廠兌換券任選其一。此外更加碼網羅了美食餐廳、遊艇之旅、溫泉泡湯、休閒農場、租車、露營車、逛街購物、美術館、博物館等各種你想的到和想不到的優惠，堪稱全台最豐富最多元的超值寶典，希望所有來台南旅遊的人都能帶著這本特製護照，以最超值的花費暢遊整個大台南，同時也帶給台南觀光產業更多商機。

「台南旅遊美食護照」創刊號優惠使用期間為2023年9月1日起至2024年12月31日止，每本特價999元，9月1日至5日搶購者更可獲得超值大禮，價值4,580元的限定版「萬國通路-時尚蜜桃粉隨行收納手提箱」，六月中開放預購時5,000名已被搶購一空，正式發行當天大億國際旅行社總經理周立峯為感謝顧客的熱烈支持，回饋再加碼9月1日至5日搶購者，一樣購買一本即可獲得此超值贈品，敬請把握最後特別優惠加碼。

無論是品味美食、探索文化、戶外休閒、觀光工廠參觀體驗還是尋找優質舒適的住宿，「台南旅遊美食護照」將帶給遊客前所未有的豐富旅遊體驗，立即購買「台南旅遊美食護照」開啟這場「臺南400」的精彩之旅吧！購買專線: (06)2233-000 購買網址: https://www.tayih.com.tw/tickets.asp?c=115&n=3419