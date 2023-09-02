免全台跑透透 9/3前到北車吃遍台灣各地特產

經濟部集結130家地方特產，辦2023【精采臺灣．城鄉厚禮】展售會

台灣雖然不大，但要跑遍全台，認識各地特產也不是容易的事。經濟部中小企業處集結各地創生、一鄉一特色(OTOP)產品自9月1日起一連3天在臺北車站一樓展演大廳舉辦【精采臺灣．城鄉厚禮】展售會，超過130家特色店家設攤展售全臺城鄉優質產品，同時也邀請與臺灣友好的日本9個縣的特色物產共同展出。趁著週末假期，到北車淘寶。該活動全區皆可使用行動支付，一機在手即可將特色產品買回家。

經濟部王美花部長昨（1）日出席開幕致詞時表示，「越在地、越國際！」臺灣不僅有高科技產業，還有具魅力的城鄉特色產業，包括商圈、城鄉創生及一鄉鎮一特色(OTOP)的產品，都能讓國內民眾及國際觀光客在消費採購的同時，就能體驗臺灣之美。尤其這些年來政府持續協助小店家提升產品包裝，增添美學設計，讓臺灣的在地好物可以行銷國際。

王美花部長特別提到，展攤中有一家來自臺灣花蓮的吉鄉好粽，在經濟部輔導下已將粽子賣到新加坡、澳洲，未來還要賣到加拿大。本次展售會也邀請日本業者共襄盛舉，王部長表示除臺灣產品可以賣到日本外，日本產品也可以銷售到臺灣，讓臺日的交流友誼更深入，感謝日本台灣交流協會服部副代表對活動的支持。

經濟部中小企業處表示，從疫情起為扶持商圈店家、城鄉創生及一鄉鎮一特色店家能夠因應環境及消費需求改變，提供很多政策協助，例如協助店家導入行動支付，學習拍美照、寫文案，使用FB、LINE等社群軟體推廣產品，上網做生意等，並輔導商圈及店家產品包裝朝美學設計，更提升商圈環境美感，讓國內外遊客來到臺灣各地走訪都能發掘精彩的城鄉故事。

經濟部王美花部長與彰化二水源泉不老樂團合影。圖／商研院提供

本次展售會活動以地方共好為主題，搭配舉辦論壇分享會，並邀請彰化二水源泉社區訓練有術的長輩們，用具有活力情感歌聲，唱出在地文化歌謠，為這場活動揭開序幕。下午舉辦城鄉音樂會，邀請民眾在悠揚音樂聲中遊逛展區。9月2日至3日為城鄉厚禮日，將舉辦各式互動體驗活動，以趣味方式引領消費者探索各地城鄉特色，例如新北石碇的許家麵線，將邀請民眾一同體驗製作手工麵線；臺中和平的泰雅原舞工坊，向民眾講解傳統原住民的織布工藝，民眾也可親手體驗編織的樂趣；宜蘭的菌寶貝博物館特選宜蘭農產金柑，設計DIY金柑乾洗手凝露活動，適合全家大小一起同樂。

本次展售會活動期間，各家業者將推出展場折扣驚喜價，最高享有5折優惠，中秋佳節即將到來，歡迎民眾踴躍參觀選購，呷厚道相報。